ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC PUPPY è un alimento dietetico completo specificatamente formulato per cani dai 6 mesi di età e con un peso stimato da adulto di oltre 4Kg, indicato per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive. Proteine ampiamente idrolizzate a basso peso molecolare e un’unica fonte di carboidrati, per rendere l’alimento ipoallergenico. Formulato per il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle. Contenuto adattato di nutrienti (tra cui proteine e calcio) per soddisfare i fabbisogni nutrizionali e l’appetito capriccioso dei cuccioli durante la crescita. In quanto parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary NutritionTM , è fondamentale che questo alimento sia prescritto da un Medico Veterinario. Si raccomanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso e prima di estendere il periodo di impiego. Sarà il Medico Veterinario a valutare la necessità di una transizione alimentare a seconda del caso specifico.