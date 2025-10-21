Hypoallergenic Puppy
Alimento secco per cani
IT - Alimento dietetico completo per cani - Speciale cuccioli di oltre 6 mesi di età e con un peso da adulto superiore a 4 kg
DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC PUPPY è un alimento dietetico completo specificatamente formulato per cani dai 6 mesi di età e con un peso stimato da adulto di oltre 4Kg, indicato per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive. Proteine ampiamente idrolizzate a basso peso molecolare e un’unica fonte di carboidrati, per rendere l’alimento ipoallergenico. Formulato per il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle. Contenuto adattato di nutrienti (tra cui proteine e calcio) per soddisfare i fabbisogni nutrizionali e l’appetito capriccioso dei cuccioli durante la crescita. In quanto parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary NutritionTM , è fondamentale che questo alimento sia prescritto da un Medico Veterinario. Si raccomanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso e prima di estendere il periodo di impiego. Sarà il Medico Veterinario a valutare la necessità di una transizione alimentare a seconda del caso specifico.
BENEFICI
Proteine idrolizzate
Proteine idrolizzate a basso peso molecolare per rendere l’alimento ipoallergenico.
BARRIERA CUTANEA
Formulato per il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle.
CRESCITA OTTIMALE
Contenuto adattato di nutrienti (tra cui proteine e calcio) per soddisfare i fabbisogni nutrizionali e l’appetito capriccioso dei cuccioli durante la crescita.