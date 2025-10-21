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Alimento secco per cani

IT - Alimento dietetico completo per cani - Speciale cuccioli di oltre 6 mesi di età e con un peso da adulto superiore a 4 kg

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Formati disponibili

1.5 kgkg 1.5

3.5 kgkg 3.5

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Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC PUPPY è un alimento dietetico completo specificatamente formulato per cani dai 6 mesi di età e con un peso stimato da adulto di oltre 4Kg, indicato per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive. Proteine ampiamente idrolizzate a basso peso molecolare e un’unica fonte di carboidrati, per rendere l’alimento ipoallergenico. Formulato per il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle. Contenuto adattato di nutrienti (tra cui proteine e calcio) per soddisfare i fabbisogni nutrizionali e l’appetito capriccioso dei cuccioli durante la crescita. In quanto parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary NutritionTM , è fondamentale che questo alimento sia prescritto da un Medico Veterinario. Si raccomanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso e prima di estendere il periodo di impiego. Sarà il Medico Veterinario a valutare la necessità di una transizione alimentare a seconda del caso specifico.

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BENEFICI

Proteine idrolizzate

Proteine idrolizzate a basso peso molecolare per rendere l’alimento ipoallergenico.

BARRIERA CUTANEA

Formulato per il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle.

CRESCITA OTTIMALE

Contenuto adattato di nutrienti (tra cui proteine e calcio) per soddisfare i fabbisogni nutrizionali e l’appetito capriccioso dei cuccioli durante la crescita.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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