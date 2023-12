Perché i cani possono essere affetti da problematiche della pelle?

Alcune problematiche cutanee nei cani si sviluppano o si aggravano a causa di fattori esterni. I cani che trascorrono molto tempo all’esterno, ad esempio, sono maggiormente esposti a infestazioni parassitarie che, a loro volta, possono essere causa di insorgenza di processi infiammatori. Sebbene l’igiene del tuo cane sia importante, anche l’utilizzo di shampoo o di detergenti troppo aggressivi può dare luogo a possibili problemi a carico della pelle e del pelo. Anche un’alimentazione non equilibrata dal punto di vista nutrizionale può influire sulla qualità della cute e del mantello. Esistono inoltre le reazioni avverse al cibo tra le quali, la più comune, è l’allergia alimentare, che è causa di sintomi quali prurito, arrossamento della cute e infiammazione.

Per supportare la salute della pelle del tuo cane è necessario offrirgli alimenti completi formulati con nutrienti specifici tra i quali acidi grassi a catena lunga della serie omega 3 e omega 6. Oligoelementi come lo zinco e il rame sono importanti per la funzionalità cellulare e per mantenere in salute il mantello. Ma soprattutto sono essenziali le proteine di alta qualità che, come tali, risultano facilmente digeribili. La pelle e il pelo del tuo cane utilizzano infatti una buona parte delle proteine fornite quotidianamente attraverso l’alimento, per questo motivo è importante che siano appropriate sia dal punto di vista della qualità che della quantità. Per favorire la salute della pelle e del pelo del tuo cane è importante scegliere alimenti specifici ed essere consapevoli dei possibili fattori ambientali che possono incidere sul suo stato di salute. Per qualsiasi dubbio sulle problematiche cutanee del tuo cane, chiedi consiglio al tuo Medico Veterinario.