Le crocchette degli alimenti Dermacomfort sono state appositamente sviluppate per le mascelle di cani di varie taglie. Forniscono tutti i nutrienti necessari per un'alimentazione equilibrata e li aiutano a mantenere un pelo e una pelle sani. La versione umida, in morbido patè, è perfetta da abbinare all'alimento secco. Mescolare cibo secco e umido consente di aggiungere varietà e consistenza diverse all'alimentazione del tuo cane.