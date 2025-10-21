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Alimento umido per cani

IT - Alimento completo per cani adulti oltre 10 mesi di età - Cani con pelo ruvido ed opaco

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DETTAGLI PRODOTTO

BENEFICI

2.

Your dog’s rich, silky coat shows he’s well-nourished and in great health. Nourish his beautiful coat from the inside out.

1. HEALTHY & SHINY COAT

Precisely balanced nutritional formula which support a full & rich hair growth for coat vigor and shine.

3. CANINE CARE NUTRITION PROGRAMME

Providing a healthy & balanced nutrition with the perfect combination of our dry & wet formulas.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

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