ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy è un alimento secco, completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei cuccioli di razza Bouledogue francese durante la crescita (fino a 12 mesi di età). Grazie, infatti, ad un complesso sinergico di antiossidanti (tra cui la vitamina E), contribuisce a sostenere le difese naturali del cucciolo in via di maturazione. La combinazione di sostanze nutritive, tra cui le proteine attentamente selezionate in virtù della loro elevata qualità e digeribilità (L.I.P.) ed i prebiotici (FOS), favorisce la salute digestiva ed equilibra la flora intestinale, contribuendo a migliorare la qualità delle feci. Questo alimento, inoltre, promuove la salute della pelle rinforzando l’effetto "barriera" della cute. La forma, la dimensione e la consistenza delle crocchette ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy sono adattate alla conformazione del muso brachicefalico della razza per facilitare la prensione e incoraggiare la masticazione.