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Alimento secco per cani

IT - Alimento completo per cani - Speciale cuccioli di Bouledogue francese - Fino a 12 mesi di età

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Formato: 3 kg
10,50 €/kg
8,50 €/kg
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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy è un alimento secco, completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei cuccioli di razza Bouledogue francese durante la crescita (fino a 12 mesi di età). Grazie, infatti, ad un complesso sinergico di antiossidanti (tra cui la vitamina E), contribuisce a sostenere le difese naturali del cucciolo in via di maturazione. La combinazione di sostanze nutritive, tra cui le proteine attentamente selezionate in virtù della loro elevata qualità e digeribilità (L.I.P.) ed i prebiotici (FOS), favorisce la salute digestiva ed equilibra la flora intestinale, contribuendo a migliorare la qualità delle feci. Questo alimento, inoltre, promuove la salute della pelle rinforzando l’effetto "barriera" della cute. La forma, la dimensione e la consistenza delle crocchette ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy sono adattate alla conformazione del muso brachicefalico della razza per facilitare la prensione e incoraggiare la masticazione.

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BENEFICI

2. SALUTE DIGESTIVA

La combinazione di sostanze nutritive tra cui proteine di elevata qualità e digeribilità (L.I.P.*) e prebiotici (FOS) favorisce la salute digestiva ed equilibra la flora intestinale, contribuendo a migliorare la qualità delle feci. *Proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.

4. CROCCHETTA ESCLUSIVA: SPECIALE MASCELLA BRACHICEFALA

Una crocchetta esclusiva creata per facilitare la prensione ed incoraggiare la masticazione da parte del cucciolo French Bulldog.

3. PELLE SANA

Questa ricetta contribuisce alla salute della pelle rinforzandone l’effetto barriera grazie ad un complesso esclusivo.

1. SOSTEGNO AL SISTEMA IMMUNITARIO

La crescita è un periodo essenziale nella vita del tuo cane: è la fase dei grandi cambiamenti, delle scoperte e dei nuovi incontri. Durante questo periodo chiave il sistema immunitario del cucciolo si sviluppa gradualmente. FRENCH BULLDOG PUPPY aiuta a sostenere le difese naturali del tuo cucciolo grazie ad un complesso brevettato* di antiossidanti contenente vitamina E. *Francia, brevetto n. EP1146870.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

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