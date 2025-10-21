GERMAN SHEPHERD Adult
Alimento secco per cani
IT - Alimento completo per cani - Speciale cani Pastore tedesco adulti e maturi - Oltre 15 mesi di età
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DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® German Shepherd Adult è un alimento secco, completo e bilanciato appositamente pensato per rispondere alle specifiche esigenze nutrizionali dei cani adulti e maturi di razza Pastore Tedesco (oltre 15 mesi di età). Promuove una salute digestiva ottimale, considerata l’elevata sensibilità del Pastore Tedesco, grazie al contenuto di proteine altamente digeribili (L.I.P.) e ad una selezione di fibre che riducono le fermentazioni preservando l’equilibrio della flora intestinale. Inoltre, ROYAL CANIN® German Shepherd Adult favorisce l’effetto «barriera» della cute e contribuisce a mantenere la salute della pelle e del pelo grazie a quantitativi adattati in nutrienti specifici. Il Pastore Tedesco è noto per il suo temperamento vivace e per l'elevato livello di attività. Grazie ad un profilo nutrizionale specifico questa formula contribuisce alla salute delle ossa e delle articolazioni ed aiuta a mantenere il peso ideale. Infine, la forma, la dimensione e la consistenza delle crocchette sono progettate per adattarsi alla conformazione della mascella del Pastore Tedesco.
BENEFICI
4. CROCCHETTA DAL DISEGNO ESCLUSIVO
La forma, la dimensione, la consistenza e la formula delle crocchette sono adattate al Pastore Tedesco.
3. SALUTE DI OSSA E ARTICOLAZIONI
Questa formula specifica contribuisce alla salute delle ossa e delle articolazioni ed aiuta a mantenere il peso ideale. Arricchito con EPA & DHA.
2. SALUTE DELLA PELLE E DEL PELO
GERMAN SHEPHERD ADULT favorisce l’effetto «barriera» della pelle (complesso esclusivo) e contribuisce a mantenere la salute della pelle e del pelo (EPA & DHA).
1. PERFORMANCE DIGESTIVA
Garantisce la massima sicurezza digestiva, considerata l’elevata sensibilità del Pastore Tedesco, grazie al contenuto di proteine altamente digeribili (L.I.P.) e ad una selezione di fibre che riducono le fermentazioni preservando l’equilibrio della flora intestinale.