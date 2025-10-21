Giant Adult
Alimento secco per cani
IT - Alimento completo per cani - Per cani adulti di taglia gigante (oltre 45 kg) - Oltre 18/24 mesi di età
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DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Giant Adult è un alimento completo e bilanciato, appositamente formulato per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali dei cani di taglia gigante e sostenerne la salute nel corso dell’età adulta. Questo alimento è indicato per i cani di taglia gigante di oltre 18/24 mesi di età e con un peso da adulto superiore a 45 kg. La corporatura possente e il comportamento attivo dei cani di taglia gigante possono mettere a dura prova le loro articolazioni. Grazie ad una combinazione di minerali e di nutrienti ROYAL CANIN® Giant Adult aiuta a supportare la salute di ossa e articolazioni del tuo cane di taglia gigante. I cani di taglia gigante, per via di un tempo di transito intestinale più lungo, sono maggiormente predisposti a sensibilità digestiva. Questa formula, grazie alle proteine altamente digeribili e ad un apporto bilanciato di fibre, favorisce la salute digestiva. Il cane di taglia gigante ha bisogno di nutrienti specifici che lo aiutino a mantenersi vivace, attivo e energico durante l’età adulta. Grazie ad una miscela di vitamine attentamente selezionate, questo alimento aiuta a mantenere la vitalità del tuo cane e a contrastare l’azione dei radicali liberi. Per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali dei cani di taglia gigante, è importante anche considerare la grandezza delle loro mascelle. Le crocchette dell’alimento ROYAL CANIN® Giant Adult sono di dimensioni giganti proprio per favorire la prensione ed incoraggiare la masticazione.
BENEFICI
LA SUA SALUTE. LA NOSTRA MISSIONE.
Sostenere la salute del tuo animale è la nostra priorità. Per questo motivo in Royal Canin i nostri scienziati creano formule su misura adatte alle esigenze nutrizionali specifiche del tuo cane e gatto, utilizzando nutrienti di alta qualità e tenendo conto dell’impatto ambientale.
CROCCHETTA DI DIMENSIONI GIGANTI
Adatta ad incoraggiare la masticazione.
SUPPORTO OTTIMALE PER LA VITALITÀ
Contiene una miscela di vitamine per aiutare a mantenere la vitalità e per contrastare l’azione dei radicali liberi.
SALUTE DIGESTIVA
Favorisce la salute digestiva grazie alle proteine altamente digeribili e ad un apporto bilanciato di fibre alimentari.
SALUTE ARTICOLARE
Aiuta a supportare la salute di ossa e articolazioni dei cani di taglia gigante grazie ad una combinazione di minerali e di nutrienti.
SALUTE DEL PELO
Arricchito con una miscela di nutrienti per aiutare a supportare la bellezza del pelo e la salute della pelle.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|DOG IDEAL WEIGHT in kg
|LOW ACTIVITY
|MODERATE ACTIVITY
|HIGH ACTIVITY
|45
|412 g (4 cup + 2/8 cup)
|477 g (5 cup)
|542 g (5 cup + 5/8 cup)
|55
|479 g (5 cup)
|554 g (5 cup + 6/8 cup)
|630 g (6 cup + 5/8 cup)
|60
|511 g (5 cup + 3/8 cup)
|592 g (6 cup + 1/8 cup)
|672 g (7 cup)
|75
|604 g (6 cup + 2/8 cup)
|699 g (7 cup + 2/8 cup
|795 g (8 cup + 2/8 cup)
|85
|664 g (6 cup + 7/8 cup)
|768 g (8 cup)
|873 g (9 cup + 1/8 cup)
|100
|750 g (7 cup + 7/8 cup)
|868 g (9 cup)
|986 g (10 cup + 2/8 cup)