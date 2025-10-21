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Alimento secco per cani

IT - Alimento completo per cani - Per cani adulti di taglia gigante (oltre 45 kg) - Oltre 18/24 mesi di età

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Formato: 15 kg
7,37 €/kg
5,93 €/kg
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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Giant Adult è un alimento completo e bilanciato, appositamente formulato per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali dei cani di taglia gigante e sostenerne la salute nel corso dell’età adulta. Questo alimento è indicato per i cani di taglia gigante di oltre 18/24 mesi di età e con un peso da adulto superiore a 45 kg. La corporatura possente e il comportamento attivo dei cani di taglia gigante possono mettere a dura prova le loro articolazioni. Grazie ad una combinazione di minerali e di nutrienti ROYAL CANIN® Giant Adult aiuta a supportare la salute di ossa e articolazioni del tuo cane di taglia gigante. I cani di taglia gigante, per via di un tempo di transito intestinale più lungo, sono maggiormente predisposti a sensibilità digestiva. Questa formula, grazie alle proteine altamente digeribili e ad un apporto bilanciato di fibre, favorisce la salute digestiva. Il cane di taglia gigante ha bisogno di nutrienti specifici che lo aiutino a mantenersi vivace, attivo e energico durante l’età adulta. Grazie ad una miscela di vitamine attentamente selezionate, questo alimento aiuta a mantenere la vitalità del tuo cane e a contrastare l’azione dei radicali liberi. Per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali dei cani di taglia gigante, è importante anche considerare la grandezza delle loro mascelle. Le crocchette dell’alimento ROYAL CANIN® Giant Adult sono di dimensioni giganti proprio per favorire la prensione ed incoraggiare la masticazione.

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BENEFICI

LA SUA SALUTE. LA NOSTRA MISSIONE.

Sostenere la salute del tuo animale è la nostra priorità. Per questo motivo in Royal Canin i nostri scienziati creano formule su misura adatte alle esigenze nutrizionali specifiche del tuo cane e gatto, utilizzando nutrienti di alta qualità e tenendo conto dell’impatto ambientale.

CROCCHETTA DI DIMENSIONI GIGANTI

Adatta ad incoraggiare la masticazione.

SUPPORTO OTTIMALE PER LA VITALITÀ

Contiene una miscela di vitamine per aiutare a mantenere la vitalità e per contrastare l’azione dei radicali liberi.

SALUTE DIGESTIVA

Favorisce la salute digestiva grazie alle proteine altamente digeribili e ad un apporto bilanciato di fibre alimentari.

SALUTE ARTICOLARE

Aiuta a supportare la salute di ossa e articolazioni dei cani di taglia gigante grazie ad una combinazione di minerali e di nutrienti.

SALUTE DEL PELO

Arricchito con una miscela di nutrienti per aiutare a supportare la bellezza del pelo e la salute della pelle.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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