ROYAL CANIN® Giant Adult è un alimento completo e bilanciato, appositamente formulato per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali dei cani di taglia gigante e sostenerne la salute nel corso dell’età adulta. Questo alimento è indicato per i cani di taglia gigante di oltre 18/24 mesi di età e con un peso da adulto superiore a 45 kg. La corporatura possente e il comportamento attivo dei cani di taglia gigante possono mettere a dura prova le loro articolazioni. Grazie ad una combinazione di minerali e di nutrienti ROYAL CANIN® Giant Adult aiuta a supportare la salute di ossa e articolazioni del tuo cane di taglia gigante. I cani di taglia gigante, per via di un tempo di transito intestinale più lungo, sono maggiormente predisposti a sensibilità digestiva. Questa formula, grazie alle proteine altamente digeribili e ad un apporto bilanciato di fibre, favorisce la salute digestiva. Il cane di taglia gigante ha bisogno di nutrienti specifici che lo aiutino a mantenersi vivace, attivo e energico durante l’età adulta. Grazie ad una miscela di vitamine attentamente selezionate, questo alimento aiuta a mantenere la vitalità del tuo cane e a contrastare l’azione dei radicali liberi. Per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali dei cani di taglia gigante, è importante anche considerare la grandezza delle loro mascelle. Le crocchette dell’alimento ROYAL CANIN® Giant Adult sono di dimensioni giganti proprio per favorire la prensione ed incoraggiare la masticazione.