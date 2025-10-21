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Alimento secco per cani

Alimento completo per cani Labrador Retriever adulti e maturi - Oltre 15 mesi di età.

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Formato: 12 kg
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DETTAGLI PRODOTTO

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BENEFICI

Peso ideale

Il Labrador Retriever è noto per la sua tendenza al sovrappeso. Questo alimento contribuisce al mantenimento del peso ideale del Labrador Retriever grazie ad un appropriato contenuto energetico.

Salute di ossa e articolazioni

Questa formula specifica contribuisce alla salute delle ossa e delle articolazioni ed aiuta a mantenere il peso ideale. Arricchito con EPA & DHA.

Salute della pelle e del pelo

Labrador Retriever Adult favorisce l’effetto «barriera» della pelle (complesso esclusivo) e contribuisce a mantenere la salute della pelle e del pelo (EPA & DHA). Arricchito con olio di borragine.

Crocchetta dal disegno esclusivo

La consistenza e la ricetta delle crocchette sono adatte al Labrador Retriever e la loro forma esclusiva riduce la velocità di ingestione del cibo.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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