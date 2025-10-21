Labrador Retriever Adult
Alimento secco per cani
Alimento completo per cani Labrador Retriever adulti e maturi - Oltre 15 mesi di età.
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DETTAGLI PRODOTTO
BENEFICI
Peso ideale
Il Labrador Retriever è noto per la sua tendenza al sovrappeso. Questo alimento contribuisce al mantenimento del peso ideale del Labrador Retriever grazie ad un appropriato contenuto energetico.
Salute di ossa e articolazioni
Questa formula specifica contribuisce alla salute delle ossa e delle articolazioni ed aiuta a mantenere il peso ideale. Arricchito con EPA & DHA.
Salute della pelle e del pelo
Labrador Retriever Adult favorisce l’effetto «barriera» della pelle (complesso esclusivo) e contribuisce a mantenere la salute della pelle e del pelo (EPA & DHA). Arricchito con olio di borragine.
Crocchetta dal disegno esclusivo
La consistenza e la ricetta delle crocchette sono adatte al Labrador Retriever e la loro forma esclusiva riduce la velocità di ingestione del cibo.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|Peso del cane
|Scarsa attività
|Moderata attività
|Elevata attività
|26 kg
|308 g (4+1/8 cups)
|356 g (4+6/8 cups)
|405 g (5+4/8 cups)
|28 kg
|325 g (4+3/8 cups)
|376 g (5 cups)
|428 g (5+6/8 cups)
|30 kg
|342 g (4+5/8 cups)
|396 g (5+3/8 cups)
|450 g (6 cups)
|32 kg
|359 g (4+7/8 cups)
|416 g (5+5/8 cups)
|473 g (6+3/8 cups)
|34 kg
|376 g (5 cups)
|435 g (5+7/8 cups)
|495 g (6+5/8 cups)
|36 kg
|393 g (5+2/8 cups)
|455 g (6+1/8 cups)
|516 g (6+7/8 cups)
|38 kg
|409 g (5+4/8 cups)
|473 g (6+3/8 cups)
|538 g (7+2/8 cups)
|40 kg
|425 g (5+6/8 cups)
|492 g (6+5/8 cups)
|559 g (7+4/8 cups)