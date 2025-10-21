ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy è un alimento secco, completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei cuccioli di Labrador Retriever durante la delicata fase della crescita (fino a 15 mesi di età). Contiene, infatti, un complesso sinergico di antiossidanti (tra cui la vitamina E) per contribuire a sostenere le difese naturali del tuo cucciolo in via di maturazione. Grazie a un contenuto adattato di energia, proteine, calcio e fosforo, ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy favorisce, inoltre, un sano sviluppo delle ossa e il mantenimento del peso forma. La combinazione di nutrienti tra cui le proteine di elevata qualità e digeribilità (L.I.P.) e i prebiotici (FOS) supporta la salute digestiva ed equilibra la flora intestinale, contribuendo a migliorare la qualità delle feci. Infine, la forma, la dimensione e la consistenza delle crocchette di ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy sono state progettate per adattarsi alla mascella del cucciolo di Labrador, facilitando la prensione ed incoraggiando la masticazione.