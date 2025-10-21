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Alimento secco per cani

IT - Alimento completo per cani - Speciale cuccioli di Labrador Retriever - Fino a 15 mesi di età

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Formato: 1 kg
13,99 €/kg
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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy è un alimento secco, completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali dei cuccioli di Labrador Retriever durante la delicata fase della crescita (fino a 15 mesi di età). Contiene, infatti, un complesso sinergico di antiossidanti (tra cui la vitamina E) per contribuire a sostenere le difese naturali del tuo cucciolo in via di maturazione. Grazie a un contenuto adattato di energia, proteine, calcio e fosforo, ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy favorisce, inoltre, un sano sviluppo delle ossa e il mantenimento del peso forma. La combinazione di nutrienti tra cui le proteine di elevata qualità e digeribilità (L.I.P.) e i prebiotici (FOS) supporta la salute digestiva ed equilibra la flora intestinale, contribuendo a migliorare la qualità delle feci. Infine, la forma, la dimensione e la consistenza delle crocchette di ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy sono state progettate per adattarsi alla mascella del cucciolo di Labrador, facilitando la prensione ed incoraggiando la masticazione.

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BENEFICI

3. DIGESTIVE HEALTH

Combination of nutrients with high quality protein (L.I.P.*) and prebiotics (FOS) to support digestive health and balance of intestinal flora, which contributes to good stool quality. *Protein selected for its very high digestibility.

4. EXCLUSIVE KIBBLE

The kibble’s shape, size, texture and formula are adapted to the Labrador Retriever puppy.

2. HEALTHY GROWTH & WEIGHT

Contributes to the healthy development of the growing Labrador Retriever puppy’s bone structure and promotes harmonious weight gain thanks to an adapted intake of energy, protein, calcium and phosphorus.

1. IMMUNE SYSTEM SUPPORT

Growth is an essential stage in your dog’s life: it is the time of big changes, discoveries and new encounters. During this key period, the puppy’s immune system develops gradually. LABRADOR RETRIEVER PUPPY helps support your puppy’s natural defences thanks particularly to a complex of antioxidants including vitamin E.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

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