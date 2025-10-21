Maxi Light Weight Care
Alimento secco per cani
IT - Alimento completo per cani - Per cani adulti e maturi di taglia grande (tra 26 e 44 kg) - Oltre 15 mesi di età - Cani con tendenza ad aumentare di peso
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BENEFICI
RISULTATI PROVATI
Il 90% dei cani in leggero sovrappeso nutriti con ROYAL CANIN® Maxi Light Weight Care ha raggiunto un peso corporeo più sano in 8 settimane.* *Studio interno Royal Canin
MANTENIMENTO PESO IDEALE
Contenuto adattato di proteine che contribuisce al mantenimento della massa muscolare per il mantenimento del peso ideale. Arricchito con L-carnitina.
PROGRAMMA DI CONTROLLO DEL PESO
1. Pur fornendo una nutrizione completa ed equilibrata attraverso le nostre ricette secche e umide, ti permettiamo di scegliere la perfetta combinazione per il tuo cane. 2. Abitua il tuo cane a fare passeggiate, a giocare al parco o a giocare a casa. 3. Premia il tuo cane con delle crocchette prese dai suoi pasti ordinari, anziché con degli snack. 4. Per qualsiasi domanda o dubbio sulla salute del tuo cane, puoi contattare il tuo veterinario.
3.
Nutrizione che induce sazietà dal sapore ricco, formulata per aiutare il tuo cane a mantenersi in forma.