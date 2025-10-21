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Alimento secco per cani

IT - Alimento completo per cani - Per cani adulti e maturi di taglia media (tra 11 e 25 kg) - Oltre 12 mesi di età - Cani con tendenza ad aumentare di peso COMPOSIZIONE: proteine di pollame disidratate, fibre vegetali, mais, frumento, orzo, glutine di mais, idrolizzato di proteine animali, farina di mais, grassi animali, riso, polpa di barbabietola, polvere di cellulosa, proteine vegetali isolate*, lieviti e prodotti simili, olio di pesce, sali minerali, frutto-oligosaccaridi, tegumento e semi di psyllium, olio di soia, idrolizzato di lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), estratto di fiore di tagete (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina). ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 22000 UI, Vitamina D3: 1000 UI, Ferro (3b103): 34 mg, Iodio (3b201, 3b202): 3,4 mg, Rame (3b405, 3b406): 10 mg, Manganese (3b502, 3b504): 44 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 133 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg, L-carnitina: 200 mg - Conservanti - Antiossidanti. COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 27,0% - Oli e grassi grezzi: 11,0% - Ceneri grezze: 4,8% - Fibra grezza: 11,8%. ISTRUZIONI PER L’USO: vedi tabella. Da consumarsi preferibilmente entro/n° di lotto/n° di identificazione dello stabilimento: vedi informazioni sulla confezione. Da conservare in un luogo fresco ed asciutto. *L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.

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Formato: 3 kg
9,53 €/kg
7,25 €/kg

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DETTAGLI PRODOTTO

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI E MATURI DI MEDIA TAGLIA (TRA 11 E 25 KG) - OLTRE 12 MESI DI ETÀ CANI CON TENDENZA AD AUMENTARE DI PESO RISULTATI PROVATI: 80% HA RAGGIUNTO UN PESO PIU’ SANO AIUTA A LIMITARE LA TENDENZA AD AUMENTARE DI PESO Contenuto proteico adattato per favorire il mantenimento della massa muscolare e del peso ideale. Arricchito con L-carnitina. Alimento dal gusto ricco in grado di indurre sazietà, formulato per aiutare il tuo cane a mantenersi in forma. *Studio interno Royal Canin

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BENEFICI

RISULTATI PROVATI

Il 90% dei cani in leggero sovrappeso nutriti con ROYAL CANIN® Maxi Light Weight Care ha raggiunto un peso corporeo più sano in 8 settimane.* *Studio interno Royal Canin

MANTENIMENTO PESO IDEALE

Contenuto adattato di proteine che contribuisce al mantenimento della massa muscolare per il mantenimento del peso ideale. Arricchito con L-carnitina.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

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