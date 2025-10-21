Medium Light Weight Care
Alimento secco per cani
IT - Alimento completo per cani - Per cani adulti e maturi di taglia media (tra 11 e 25 kg) - Oltre 12 mesi di età - Cani con tendenza ad aumentare di peso COMPOSIZIONE: proteine di pollame disidratate, fibre vegetali, mais, frumento, orzo, glutine di mais, idrolizzato di proteine animali, farina di mais, grassi animali, riso, polpa di barbabietola, polvere di cellulosa, proteine vegetali isolate*, lieviti e prodotti simili, olio di pesce, sali minerali, frutto-oligosaccaridi, tegumento e semi di psyllium, olio di soia, idrolizzato di lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), estratto di fiore di tagete (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina). ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 22000 UI, Vitamina D3: 1000 UI, Ferro (3b103): 34 mg, Iodio (3b201, 3b202): 3,4 mg, Rame (3b405, 3b406): 10 mg, Manganese (3b502, 3b504): 44 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 133 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg, L-carnitina: 200 mg - Conservanti - Antiossidanti. COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 27,0% - Oli e grassi grezzi: 11,0% - Ceneri grezze: 4,8% - Fibra grezza: 11,8%. ISTRUZIONI PER L’USO: vedi tabella. Da consumarsi preferibilmente entro/n° di lotto/n° di identificazione dello stabilimento: vedi informazioni sulla confezione. Da conservare in un luogo fresco ed asciutto. *L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.
Quantità
Perché scegliere l'abbonamento?
Puoi gestire facilmente il tuo abbonamento dal tuo account
Modifica la frequenza delle consegne o riprogramma la data del tuo prossimo ordine
Modifica il prodotto, il formato e la quantità in qualsiasi momento
Annulla quando vuoi, senza alcun costo e con un solo click
Consigli nutrizionali su misura per ogni pet
Abbonamenti facili e flessibili
10% di sconto su ogni ordine automatico
Spedizione gratuita senza minimo d'ordine
I nostri esperti a disposizione per rispondere ad ogni domanda
Benvenuti in Royal Canin
Qualità e sicurezza alimentare al primo posto
Controlli regolari
Tracciabilità delle materie prime garantita
DETTAGLI PRODOTTO
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI E MATURI DI MEDIA TAGLIA (TRA 11 E 25 KG) - OLTRE 12 MESI DI ETÀ CANI CON TENDENZA AD AUMENTARE DI PESO RISULTATI PROVATI: 80% HA RAGGIUNTO UN PESO PIU’ SANO AIUTA A LIMITARE LA TENDENZA AD AUMENTARE DI PESO Contenuto proteico adattato per favorire il mantenimento della massa muscolare e del peso ideale. Arricchito con L-carnitina. Alimento dal gusto ricco in grado di indurre sazietà, formulato per aiutare il tuo cane a mantenersi in forma. *Studio interno Royal Canin
BENEFICI
RISULTATI PROVATI
Il 90% dei cani in leggero sovrappeso nutriti con ROYAL CANIN® Maxi Light Weight Care ha raggiunto un peso corporeo più sano in 8 settimane.* *Studio interno Royal Canin
MANTENIMENTO PESO IDEALE
Contenuto adattato di proteine che contribuisce al mantenimento della massa muscolare per il mantenimento del peso ideale. Arricchito con L-carnitina.