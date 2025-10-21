ROYAL CANIN® Pomeranian Adult è un alimento secco, completo e bilaciato appositamente pensato per i cani adulti e maturi di razza Pomerania (oltre 8 mesi di età), proprio come il tuo. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult contiene nutrienti specifici ed un tenore adattato in sostanze minerali per aiutare a sostenere la salute di ossa e articolazioni. Questo alimento contribuisce, inoltre, a mantenere l'effetto "barriera" della cute e a nutrire al contempo il magnifico mantello del tuo Pomerania, grazie all'arricchimento in acidi grassi essenziali (EPA-DHA) e all'olio di borragine. Una specifica miscela di fibre, tra cui lo psyllium, aiuta a favorire il transito intestinale e le proteine altamente digeribili promuovono feci di qualità ottimale. Le crocchette dell'alimento ROYAL CANIN® Pomeranian Adult si presentano di forma, dimensioni, consistenza e densità adattate alla mascella in miniatura del Pomerania e contribuiscono a limitare la formazione dei depositi di tartaro grazie agli agenti chelanti del calcio, supportando la salute dentale. Per stimolare l’appetito esigente dei cani di razza Pomerania, ROYAL CANIN® Pomeranian Adult è disponibile anche in morbido patè. Se il tuo cane segue un regime nutrizionale misto (secco + umido) attieniti ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni così da favorire il mantenimento del peso forma ed ottimizzare i benefici dichiarati.