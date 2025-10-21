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Alimento secco per cani

Alimento completo per cani - Speciale cani Pomerania adulti e maturi - Oltre 8 mesi di età

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Formato: 1.5 kg
13,99 €/kg
9,20 €/kg
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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Pomeranian Adult è un alimento secco, completo e bilaciato appositamente pensato per i cani adulti e maturi di razza Pomerania (oltre 8 mesi di età), proprio come il tuo. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult contiene nutrienti specifici ed un tenore adattato in sostanze minerali per aiutare a sostenere la salute di ossa e articolazioni. Questo alimento contribuisce, inoltre, a mantenere l'effetto "barriera" della cute e a nutrire al contempo il magnifico mantello del tuo Pomerania, grazie all'arricchimento in acidi grassi essenziali (EPA-DHA) e all'olio di borragine. Una specifica miscela di fibre, tra cui lo psyllium, aiuta a favorire il transito intestinale e le proteine altamente digeribili promuovono feci di qualità ottimale. Le crocchette dell'alimento ROYAL CANIN® Pomeranian Adult si presentano di forma, dimensioni, consistenza e densità adattate alla mascella in miniatura del Pomerania e contribuiscono a limitare la formazione dei depositi di tartaro grazie agli agenti chelanti del calcio, supportando la salute dentale. Per stimolare l’appetito esigente dei cani di razza Pomerania, ROYAL CANIN® Pomeranian Adult è disponibile anche in morbido patè. Se il tuo cane segue un regime nutrizionale misto (secco + umido) attieniti ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni così da favorire il mantenimento del peso forma ed ottimizzare i benefici dichiarati.

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BENEFICI

SALUTE DIGESTIVA

Una miscela equilibrata di fibre, tra cui psyllium, aiuta a facilitare il transito intestinale e proteine L.I.P.* altamente digeribili contribuiscono alla qualità ottimale delle feci. *Proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.

SALUTE DELLA PELLE E DEL PELO

La bellezza del pelo che ricopre un abbondante sottopelo è una delle caratteristiche straordinarie del Pomerania. Questa formula esclusiva aiuta a favorire l’effetto barriera della pelle e contribuisce a mantenere la salute della pelle e a nutrire il pelo. Arricchito con un contenuto adattato di EPA e DHA e olio di borragine.

SOSTEGNO A OSSA E ARTICOLAZIONI

POMERANIAN ADULT contribuisce al mantenimento della salute di ossa e articolazioni del Pomerania con un contenuto adattato di minerali. Arricchito con EPA e DHA.

CROCCHETTA SU MISURA / CROCCHETTA DAL DISEGNO ESCLUSIVO / SALUTE DENTALE

La forma, la dimensione, la consistenza e la formula delle crocchette sono adattate alle piccole dimensioni della mascella del Pomerania. Questa formula contribuisce a limitare la formazione del tartaro grazie agli agenti chelanti del calcio, che supportano la salute dentale.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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