DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Pomeranian Adult è un alimento secco, completo e bilaciato appositamente pensato per i cani adulti e maturi di razza Pomerania (oltre 8 mesi di età), proprio come il tuo. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult contiene nutrienti specifici ed un tenore adattato in sostanze minerali per aiutare a sostenere la salute di ossa e articolazioni. Questo alimento contribuisce, inoltre, a mantenere l'effetto "barriera" della cute e a nutrire al contempo il magnifico mantello del tuo Pomerania, grazie all'arricchimento in acidi grassi essenziali (EPA-DHA) e all'olio di borragine. Una specifica miscela di fibre, tra cui lo psyllium, aiuta a favorire il transito intestinale e le proteine altamente digeribili promuovono feci di qualità ottimale. Le crocchette dell'alimento ROYAL CANIN® Pomeranian Adult si presentano di forma, dimensioni, consistenza e densità adattate alla mascella in miniatura del Pomerania e contribuiscono a limitare la formazione dei depositi di tartaro grazie agli agenti chelanti del calcio, supportando la salute dentale. Per stimolare l’appetito esigente dei cani di razza Pomerania, ROYAL CANIN® Pomeranian Adult è disponibile anche in morbido patè. Se il tuo cane segue un regime nutrizionale misto (secco + umido) attieniti ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni così da favorire il mantenimento del peso forma ed ottimizzare i benefici dichiarati.
BENEFICI
SALUTE DIGESTIVA
Una miscela equilibrata di fibre, tra cui psyllium, aiuta a facilitare il transito intestinale e proteine L.I.P.* altamente digeribili contribuiscono alla qualità ottimale delle feci. *Proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.
SALUTE DELLA PELLE E DEL PELO
La bellezza del pelo che ricopre un abbondante sottopelo è una delle caratteristiche straordinarie del Pomerania. Questa formula esclusiva aiuta a favorire l’effetto barriera della pelle e contribuisce a mantenere la salute della pelle e a nutrire il pelo. Arricchito con un contenuto adattato di EPA e DHA e olio di borragine.
SOSTEGNO A OSSA E ARTICOLAZIONI
POMERANIAN ADULT contribuisce al mantenimento della salute di ossa e articolazioni del Pomerania con un contenuto adattato di minerali. Arricchito con EPA e DHA.
CROCCHETTA SU MISURA / CROCCHETTA DAL DISEGNO ESCLUSIVO / SALUTE DENTALE
La forma, la dimensione, la consistenza e la formula delle crocchette sono adattate alle piccole dimensioni della mascella del Pomerania. Questa formula contribuisce a limitare la formazione del tartaro grazie agli agenti chelanti del calcio, che supportano la salute dentale.