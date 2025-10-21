X Small Puppy bocconcini in salsa
Alimento umido per cani
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DETTAGLI PRODOTTO
BENEFICI
Consistenza morbida per denti da latte
Dimensione, consistenza e gusto perfetti per i cuccioli di taglia piccolissima in crescita.
Difese naturali ottimali
Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E.
Sviluppo cerebrale
Arricchito con un acido grasso omega-3 (DHA), dimostrato scientificamente per supportare lo sviluppo cerebrale del cucciolo e favorire l’apprendimento precoce.