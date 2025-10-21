Da oggi puoi acquistare i nostri prodotti anche online sul nostro sito!

ACQUISTA SUBITO!
HomeCaniProdottiProdotti in venditaX Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa
X Small Puppy bocconcini in salsa

X Small Puppy bocconcini in salsa

Alimento umido per cani

Formato: 12x85 g
14,21 €/kg
Qual è la porzione più adatta?

Quantità

14,49 €/ 14,21 €/kg
13,04 €
/ 12,78 €/kg
(Risparmia il 10%)
Nessun costo aggiuntivo, annulla in qualsiasi momento
Gestisci le tue consegne in 1 click
Accedi a servizi esclusivi
Come funziona?
1 settimana
2 settimane
3 settimane
4 settimane
5 settimane
6 settimane
7 settimane
8 settimane
9 settimane
10 settimane
11 settimane
12 settimane
13 settimane
14 settimane
15 settimane
16 settimane

Perché scegliere l'abbonamento?

Puoi gestire facilmente il tuo abbonamento dal tuo account

Modifica la frequenza delle consegne o riprogramma la data del tuo prossimo ordine

Modifica il prodotto, il formato e la quantità in qualsiasi momento

Annulla quando vuoi, senza alcun costo e con un solo click

Consigli nutrizionali su misura per ogni pet

Abbonamenti facili e flessibili

10% di sconto su ogni ordine automatico

Spedizione gratuita senza minimo d'ordine

I nostri esperti a disposizione per rispondere ad ogni domanda

Benvenuti in Royal Canin

Qualità e sicurezza alimentare al primo posto

Controlli regolari

Tracciabilità delle materie prime garantita

Chiudi
Aggiungi al carrello
Spedizione gratuita per ordini a partire da 49€
Consegna in 3-5 giorni

DETTAGLI PRODOTTO

BENEFICI

Consistenza morbida per denti da latte

Dimensione, consistenza e gusto perfetti per i cuccioli di taglia piccolissima in crescita.

Difese naturali ottimali

Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E.

Sviluppo cerebrale

Arricchito con un acido grasso omega-3 (DHA), dimostrato scientificamente per supportare lo sviluppo cerebrale del cucciolo e favorire l’apprendimento precoce.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
image of recyclable image packaging