Shih Tzu Adult
Alimento secco per cani
IT - Alimento completo per cani - Speciale cani Shih Tzu adulti e maturi - Oltre 10 mesi di età
Quantità
Perché scegliere l'abbonamento?
Puoi gestire facilmente il tuo abbonamento dal tuo account
Modifica la frequenza delle consegne o riprogramma la data del tuo prossimo ordine
Modifica il prodotto, il formato e la quantità in qualsiasi momento
Annulla quando vuoi, senza alcun costo e con un solo click
Consigli nutrizionali su misura per ogni pet
Abbonamenti facili e flessibili
10% di sconto su ogni ordine automatico
Spedizione gratuita senza minimo d'ordine
I nostri esperti a disposizione per rispondere ad ogni domanda
Benvenuti in Royal Canin
Qualità e sicurezza alimentare al primo posto
Controlli regolari
Tracciabilità delle materie prime garantita
DETTAGLI PRODOTTO
BENEFICI
PELLE SANA
SHIH TZU ADULT contribuisce a rinforzare il ruolo di “barriera” della pelle (complesso esclusivo), a mantenere una pelle sana (EPA & DHA, vitamina A) e a nutrire il pelo. Arricchito con olio di borragine.
SALUTE DENTALE
Questa formula contribuisce a limitare la formazione dei depositi di tartaro grazie agli agenti chelanti del calcio.
RIDUZIONE DEL VOLUME E DELL’ODORE DELLE FECI
Questa formula contribuisce a ridurre il volume e l’odore delle feci.
CROCCHETTA DAL DISEGNO ESCLUSIVO: SPECIALE MASCELLA BRACHICEFALA
Una crocchetta esclusiva creata per facilitare la prensione ed incoraggiare la masticazione da parte dello Shih Tzu.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|Weight of dog
|Low activity
|Medium activity
|High activity
|4 kg
|67 g (6/8 cups)
|78 g (7/8 cups)
|88 g (1 cups)
|5 kg
|79 g (7/8 cups)
|92 g (1 cups)
|104 g (1+1/8 cups)
|6 kg
|91 g (1 cups)
|105 g (1+1/8 cups)
|120 g (1+2/8 cups)
|7 kg
|102 g (1+1/8 cups)
|118 g (1+2/8 cups)
|134 g (1+3/8 cups)