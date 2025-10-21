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Alimento secco per cani

IT - Alimento completo per cani - Speciale cani Shih Tzu adulti e maturi - Oltre 10 mesi di età

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Formato: 1.5 kg
13,99 €/kg
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DETTAGLI PRODOTTO

BENEFICI

PELLE SANA

SHIH TZU ADULT contribuisce a rinforzare il ruolo di “barriera” della pelle (complesso esclusivo), a mantenere una pelle sana (EPA & DHA, vitamina A) e a nutrire il pelo. Arricchito con olio di borragine.

SALUTE DENTALE

Questa formula contribuisce a limitare la formazione dei depositi di tartaro grazie agli agenti chelanti del calcio.

RIDUZIONE DEL VOLUME E DELL’ODORE DELLE FECI

Questa formula contribuisce a ridurre il volume e l’odore delle feci.

CROCCHETTA DAL DISEGNO ESCLUSIVO: SPECIALE MASCELLA BRACHICEFALA

Una crocchetta esclusiva creata per facilitare la prensione ed incoraggiare la masticazione da parte dello Shih Tzu.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

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