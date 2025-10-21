Hepatic Dog dry

Benefici: Contenuto proteico adattato - Ridotto tenore di rame - Alto contenuto di energia ROYAL CANIN® Hepatic è specificamente formulato per aiutare a supportare la salute epatica del tuo cane nei casi di insufficienza epatica cronica o di sensibilità epatiche simili. Contenuto adattato di proteine di elevata qualità per il supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica. Ridotto tenore di rame per aiutare a minimizzarne l’accumulo nelle cellule del fegato. Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale. Come parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary Nutrition™, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale solo se consigliato da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di fornire la giusta quantità giornaliera di alimento, soprattutto in caso di abbinamento secco più umido. Possibilità di abbinamento secco più umido: Per soddisfare le preferenze individuali di ogni cane, ROYAL CANIN® Hepatic è disponibile anche in versione umida nella consistenza morbido paté.* L’abbinamento secco più umido offre al tuo cane una varietà di consistenze, aiutando a stimolare l’appetito. L’alimento umido offre un aroma ricco e il contenuto di umidità aiuta a mantenere idratato il tuo animale, mentre l’alimento secco fornisce nutrimento in piccole porzioni per evitare di sovraccaricare il tratto gastrointestinale. *In base alla disponibilità del prodotto.