Hepatic Dog dry

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Alimento secco per cani

IT - Alimento dietetico completo per cani adulti

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Formati disponibili

1.5 kgkg 1.5

7 kgkg 7

12 kgkg 12

Qual è la porzione più adatta?

Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

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DETTAGLI PRODOTTO

Benefici: Contenuto proteico adattato - Ridotto tenore di rame - Alto contenuto di energia ROYAL CANIN® Hepatic è specificamente formulato per aiutare a supportare la salute epatica del tuo cane nei casi di insufficienza epatica cronica o di sensibilità epatiche simili. Contenuto adattato di proteine di elevata qualità per il supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica. Ridotto tenore di rame per aiutare a minimizzarne l’accumulo nelle cellule del fegato. Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale. Come parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary Nutrition™, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale solo se consigliato da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di fornire la giusta quantità giornaliera di alimento, soprattutto in caso di abbinamento secco più umido. Possibilità di abbinamento secco più umido: Per soddisfare le preferenze individuali di ogni cane, ROYAL CANIN® Hepatic è disponibile anche in versione umida nella consistenza morbido paté.* L’abbinamento secco più umido offre al tuo cane una varietà di consistenze, aiutando a stimolare l’appetito. L’alimento umido offre un aroma ricco e il contenuto di umidità aiuta a mantenere idratato il tuo animale, mentre l’alimento secco fornisce nutrimento in piccole porzioni per evitare di sovraccaricare il tratto gastrointestinale. *In base alla disponibilità del prodotto.

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BENEFICI

RIDOTTO TENORE DI RAME

Ridotto tenore di rame per aiutare a minimizzarne l’accumulo nelle cellule del fegato.

CONTENUTO PROTEICO ADATTATO

Contenuto adattato di proteine di elevata qualità per il supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica.

ALTO CONTENUTO DI ENERGIA

Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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