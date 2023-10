Hepatic Dog wet

Alimento dietetico completo per cani adulti. ROYAL CANIN® Hepatic morbido patè è un alimento dietetico completo per cani, indicato per il supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica e la riduzione del rame nel fegato. Proteine di elevata qualità. Moderato tenore di proteine. Alta concentrazione di acidi grassi essenziali e di carboidrati a elevata digeribilità. Bassa concentrazione di rame. Raccomandazioni: Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego. Utilizzare inizialmente Hepatic morbido patè fino a 6 mesi.

