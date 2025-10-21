Hepatic Dog wet

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Alimento umido per cani

IT - Alimento dietetico completo per cani adulti

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Formati disponibili

200 gg 200

420 gg 420

Qual è la porzione più adatta?

Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Hepatic è una gamma di alimenti completi e bilanciati, specificatamente formulata per supportare la funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica e per la riduzione del rame nel fegato. Contenuto adattato di proteine vegetali altamente digeribili per il supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica. Basso tenore di rame per aiutare a minimizzarne l’accumulo nelle cellule del fegato. Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale. In quanto parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary NutritionTM, è importante che questo alimento sia prescritto da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7–10 giorni. Attieniti strettamente ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni, soprattutto nel caso di alimentazione mista (secco + umido) È possibile abbinare ROYAL CANIN® Hepatic morbido patè con l’alimento dietetico completo secco ROYAL CANIN® Hepatic.* *Soggetto a disponibilità dei prodotti

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BENEFICI

CONTENUTO PROTEICO ADATTATO

Contenuto adattato di proteine di elevata qualità per il supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica.

RIDOTTO TENORE DI RAME

Ridotto tenore di rame per aiutare a minimizzarne l’accumulo nelle cellule del fegato.

ALTO CONTENUTO DI ENERGIA

Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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