Hepatic Dog wet

ROYAL CANIN® Hepatic è una gamma di alimenti completi e bilanciati, specificatamente formulata per supportare la funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica e per la riduzione del rame nel fegato. Contenuto adattato di proteine vegetali altamente digeribili per il supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica. Basso tenore di rame per aiutare a minimizzarne l’accumulo nelle cellule del fegato. Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale. In quanto parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary NutritionTM, è importante che questo alimento sia prescritto da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7–10 giorni. Attieniti strettamente ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni, soprattutto nel caso di alimentazione mista (secco + umido) È possibile abbinare ROYAL CANIN® Hepatic morbido patè con l’alimento dietetico completo secco ROYAL CANIN® Hepatic.* *Soggetto a disponibilità dei prodotti