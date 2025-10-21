Parnuts Statement

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC morbido paté è un alimento dietetico completo per cani indicato per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive. Fonti di proteine idrolizzate e fonti selezionate di carboidrati. RACCOMANDAZIONI: si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso e prima di estendere il periodo di impiego. Utilizzare HYPOALLERGENIC morbido paté da tre a otto settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il mangime può essere impiegato inizialmente fino a un anno.