Hypoallergenic in patè
Alimento umido per cani
IT - Alimento dietetico completo per cani adulti
DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC morbido paté è un alimento dietetico completo per cani indicato per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive. Fonti di proteine idrolizzate e fonti selezionate di carboidrati.
BENEFICI
BARRIERA CUTANEA
Formulato per il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle.
PROTEINE IDROLIZZATE
Proteine idrolizzate a basso peso molecolare per rendere l’alimento ipoallergenico
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
COMPOSIZIONE: sottoprodotti di origine vegetale, estratti di proteine vegetali, oli e grassi, carni e derivati, sostanze minerali. Fonti di proteine: concentrato di proteine di soia idrolizzate (6,4%), sottoprodotti di pollame idrolizzati (2,0%). Fonte di carboidrati: amido di piselli (10,0%).
ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 3000 UI, Vitamina D3: 290 UI, Ferro (3b103): 11 mg, Iodio (3b202): 0,95 mg, Rame (3b405, 3b406): 3,5 mg, Manganese (3b502, 3b503, 3b504): 13,9 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 34 mg - Additivi tecnologici: Clinoptilolite di origine sedimentaria: 2 g.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 7,0% - Oli e grassi grezzi: 3,5% - Ceneri grezze: 2,4% - Fibra grezza: 1,7% - Umidità: 75,3% - Acido grasso essenziale ( acido linoleico ): 1,50%.
ISTRUZIONI PER L'USO: vedi tabella. Si raccomanda acqua a volontà. Da consumarsi preferibilmente entro/n° di lotto/n° di identificazione dello stabilimento: vedi informazioni sulla confezione. Da conservare in un luogo fresco ed asciutto. (if no place for table Can 200g) ISTRUZIONI PER L'USO: per un cane di 4 kg, dare 1 + ½ lattine/giorno o meno se nutrito anche con alimento secco. Si raccomanda acqua a volontà. Da consumarsi preferibilmente entro/n° di lotto/n° di identificazione dello stabilimento: vedi informazioni sulla confezione. Da conservare in un luogo fresco ed asciutto.
ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC morbido paté è un alimento dietetico completo per cani indicato per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive. Fonti di proteine idrolizzate e fonti selezionate di carboidrati. RACCOMANDAZIONI: si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso e prima di estendere il periodo di impiego. Utilizzare HYPOALLERGENIC morbido paté da tre a otto settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il mangime può essere impiegato inizialmente fino a un anno.
|MIX FEEDING:
|HYPOALLERGENIC DRY
|+HYPOALLERGENIC
|400G WET
|DOG'S WEIGHT (Kg)
|CAN
|BODY CONDITION
|THIN
|THIN
|NORMAL
|NORMAL
|OVERWEIGHT
|OVERWEIGHT
|Dry (g))
|CUP (240 cm3)
|Dry (g))
|CUP (240 cm3)
|Dry (g))
|CUP (240 cm3)
|2
|1/4+
|28
|3/8
|22
|2/8
|15
|1/8
|4
|1/4+
|63
|6/8
|53
|5/8
|42
|4/8
|6
|1/2+
|70
|6/8
|56
|5/8
|42
|4/8
|8
|1/2+
|98
|1 + 1/8
|81
|7/8
|63
|6/8
|10
|1/2+
|125
|1 + 4/8
|104
|1 + 2/8
|84
|1
|15
|1+
|139
|1 + 5/8
|111
|1 + 2/8
|83
|1
|20
|1+
|195
|2 + 2/8
|160
|1 + 7/8
|126
|1 + 4/8
|25
|1+
|248
|2 + 7/8
|207
|2 + 3/8
|166
|1 + 7/8
|30
|1+
|298
|3 + 4/8
|251
|2 + 7/8
|204
|2 + 3/8
|35
|1+
|346
|4
|294
|3 + 3/8
|241
|2 + 6/8
|40
|1+
|393
|4 + 4/8
|334
|3 + 7/8
|276
|3 + 2/8
|45
|1+
|438
|5 + 1/8
|374
|4 + 3/8
|310
|3 + 5/8
|50
|1+
|482
|5 + 5/8
|413
|4 + 6/8
|343
|4
|55
|1+
|525
|6 + 1/8
|450
|5 + 2/8
|376
|4 + 3/8
|60
|1+
|566
|6 + 4/8
|487
|5 + 5/8
|408
|4 + 6/8
|70
|1+
|647
|7 + 4/8
|558
|6 + 4/8
|469
|5 + 3/8
|80
|1+
|726
|8 + 3/8
|627
|7 + 2/8
|529
|6 + 1/8
|MIX FEEDING:
|HYPOALLERGENIC DRY
|+HYPOALLERGENIC
|200G WET
|DOG'S WEIGHT (Kg)
|CAN
|BODY CONDITION
|THIN
|THIN
|NORMAL
|NORMAL
|OVERWEIGHT
|OVERWEIGHT
|Dry (g))
|CUP (240 cm3)
|Dry (g)
|CUP (240 cm3)
|Dry (g)
|CUP (240 cm3)
|2
|1/2+
|28
|3/8
|22
|2/8
|15
|1/8
|4
|1/2+
|63
|6/8
|53
|5/8
|42
|4/8
|6
|1+
|70
|6/8
|56
|5/8
|42
|4/8
|8
|1+
|98
|1 + 1/8
|81
|7/8
|63
|6/8
|10
|1+
|125
|125125
|104
|1 + 2/8
|84
|1
|15
|1+
|186
|2 + 1/8
|158
|1 + 7/8
|130
|1 + 4/8
|20
|1+
|243
|2 + 6/8
|208
|2 + 3/8
|173
|2
|25
|1+
|295
|3 + 3/8
|254
|3
|213
|2 + 4/8
|30
|1+
|346
|4
|299
|3 + 4/8
|251
|2 + 7/8
|35
|1+
|394
|4+ 4/8
|341
|4
|288
|3 + 3/8
|40
|1+
|440
|5 + 1/8
|382
|4 + 3/8
|323
|3 + 6/8
|45
|1+
|485
|5 + 5/8
|422
|4 + 7/8
|358
|4 + 1/8
|50
|1+
|529
|6 + 1/8
|460
|5 + 3/8
|391
|4 + 4/8
|55
|1+
|572
|6 + 5/8
|498
|5 + 6/8
|423
|4 + 7/8
|60
|1+
|614
|7 + 1/8
|534
|6 + 1/8
|455
|5 + 2/8
|70
|1+
|695
|8
|606
|7
|517
|6
|80
|1+
|773
|9
|675
|7 + 6/8
|576
|6 + 5/8
|HYPOALLERGENIC WET Dog Can 400g
|DOG’S WEIGHT (kg)
|BODY CONDITION
|THIN
|THIN
|NORMAL
|NORMAL
|OVERWEIGHT
|OVERWEIGHT
|Grams
|Can
|Grams
|Can
|Grams
|Can
|2
|217
|2/4
|191
|2/4
|165
|2/4
|4
|366
|1
|322
|3/4
|278
|3/4
|6
|496
|1 +1/4
|436
|1
|377
|1
|8
|615
|1 +2/4
|541
|1 +1/4
|467
|1 +1/4
|10
|727
|1 +3/4
|640
|1 +2/4
|552
|1 +2/4
|15
|985
|2 +2/4
|867
|2 +1/4
|749
|1 +3/4
|20
|1 223
|3
|1 076
|2 +3/4
|929
|2 +1/4
|25
|1 445
|3 +2/4
|1 272
|3 +1/4
|1 098
|2 +3/4
|30
|1 657
|4 +1/4
|1 458
|3 +3/4
|1 259
|3 +1/4
|35
|1 860
|4 +3/4
|1 637
|4
|1 414
|3 +2/4
|40
|2 056
|5 +1/4
|1 809
|4 +2/4
|1 563
|4
|45
|2 246
|5 +2/4
|1 976
|5
|1 707
|4 +1/4
|50
|2 431
|6
|2 139
|5 +1/4
|1 847
|4 +2/4
|55
|2 611
|6 +2/4
|2 297
|5 +3/4
|1 984
|5
|60
|2 787
|7
|2 452
|6 +1/4
|2 118
|5 +1/4
|70
|3 128
|7 +3/4
|2 753
|7
|2 378
|6
|80
|3 458
|8 +3/4
|3 043
|7 + 2/4
|2 628
|6 +2/4
|HYPOALLERGENIC WET Dog Can 200g
|DOG’S WEIGHT (kg)
|BODY CONDITION
|THIN
|THIN
|NORMAL
|NORMAL
|OVERWEIGHT
|OVERWEIGHT
|Grams
|Can
|Grams
|Can
|Grams
|Can
|2
|217
|1
|191
|1
|165
|3/4
|4
|366
|1 +3/4
|322
|1 +2/4
|6
|496
|2 +2/4
|436
|2 +1/4
|377
|2
|8
|615
|3
|541
|2 +3/4
|467
|2 +1/4
|10
|727
|3 +3/4
|640
|3 +1/4
|552
|2 +3/4
|15
|985
|5
|867
|4 +1/4
|749
|3 +3/4
|20
|1 223
|6
|1 076
|5 +2/4
|929
|4 +3/4
|25
|1 445
|7 +1/4
|1 272
|6 +1/4
|1 098
|5 +2/4
|30
|1 657
|8 +1/4
|1 458
|7 +1/4
|1 259
|6 +1/4
|35
|1 860
|9 +1/4
|1 637
|8 +1/4
|1 414
|7
|40
|2 056
|10 +1/4
|1 809
|9
|1 563
|45
|2 246
|11 +1/4
|1 976
|10
|1 707
|8 +2/4
|50
|2 431
|12 +1/4
|2 139
|10 +3/4
|1 847
|9 +1/4
|55
|2 611
|13
|2 297
|11 +2/4
|1 984
|10
|60
|2 787
|14
|2 452
|12 +1/4
|2 118
|10 +2/4
|70
|3 128
|15 +3/4
|2 753
|13 +3/4
|2 378
|12
|80
|3 458
|17 +1/4
|3 043
|15 +1/4
|2 628
|13 +1/4