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Alimento umido per cani

IT - Alimento dietetico completo per cani adulti

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Formati disponibili

200 gg 200

400 gg 400

Qual è la porzione più adatta?

Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC morbido paté è un alimento dietetico completo per cani indicato per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive. Fonti di proteine idrolizzate e fonti selezionate di carboidrati.

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BENEFICI

BARRIERA CUTANEA

Formulato per il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle.

PROTEINE IDROLIZZATE

Proteine idrolizzate a basso peso molecolare per rendere l’alimento ipoallergenico

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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