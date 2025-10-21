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Urinary S/O
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Alimento secco per cani

IT - Alimento dietetico completo per cani adulti

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Formati disponibili

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

13 kgkg 13

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Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

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DETTAGLI PRODOTTO

Benefici: Dissoluzione dei calcoli di struvite / Basso valore RSS / Diluizione delle urine / Basso livello di Magnesio / Indice S/O. ROYAL CANIN® Urinary S/O secco è un alimento dietetico completo per cani indicato per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e la riduzione delle recidive di calcoli di struvite. Questa formula aiuta a dissolvere ogni tipo di calcoli di struvite e contribuisce a diminuire la concentrazione ionica predisponente alla formazione di cristalli di struvite e ossalato di calcio grazie ad un basso valore RSS. Promuove anche la diluizione delle urine, rendendo l'ambiente urinario meno favorevole alla formazione di calcoli di struvite ed ossalato di calcio. Questa formula contiene, infine, un basso livello di magnesio, un componente naturale dei cristalli di struvite. Si raccomanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso o prima di estendere il periodo di impiego. Il passaggio da un regime nutrizionale ad un altro dovrebbe avvenire gradualmente in circa 7–10 giorni. Si prega di attenersi ai quantitativi giornalieri riportati nella tabella di razionamento presente sulla confezione, soprattutto in caso di alimentazione mista (secco+umido). Per soddisfare le preferenze individuali di ogni cane, ROYAL CANIN® Urinary S/O è disponibile anche in versione umida: fettine sottili in salsa e morbido patè.* *Soggetto alla disponibilità del prodotto

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product details accompanying image

BENEFICI

Dissoluzione dei calcoli di struvite

Aiuta a dissolvere ogni tipo di calcoli di struvite.

Basso valore RSS

Contribuisce a diminuire la concentrazione ionica predisponente alla formazione di cristalli di struvite ed ossalato di calcio.

Diluizione delle urine

La diluizione delle urine rende l’ambiente urinario meno favorevole alla formazione di calcoli di struvite ed ossalato di calcio.

Basso livello di magnesio

Bassi livelli di magnesio, una componente naturale dei cristalli di struvite.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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