Quando e come sverminare il tuo cucciolo?

Fortunatamente, le infestazioni da vermi sono generalmente facili da gestire. Il Medico Veterinario prescriverà un esame delle feci per determinare il tipo di parassiti presenti. Una volta identificati, prescriverà un farmaco specifico e determinerà il programma di sverminazione.



I vermifughi sono generalmente farmaci ad ampio spettro, il che significa che agiscono su molti tipi di parassiti. Puoi scegliere tra compresse o paste, vermifughi liquidi per cuccioli, pipette spot-on da applicare direttamente sulla pelle e gustosi bocconcini. Per alcuni tipi di vermi sono necessarie delle iniezioni.



È importante ricordare che la sverminazione non impedisce la possibilità di contrarre vermi in futuro. Al contrario, i vermifughi eliminano solo i parassiti presenti al momento del trattamento. Il tuo cucciolo può entrare di nuovo in contatto con i vermi in qualsiasi momento, e questo richiede l’utilizzo di altri farmaci antiparassitari. Pertanto, è fondamentale sottoporre il tuo amico a quattro zampe a un programma regolare di sverminazione.