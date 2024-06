Controlli regolari del peso aiutano a determinare se il cucciolo sta mangiando troppo o troppo poco. Il cucciolo non è in grado di regolare in maniera autonoma la propria assunzione di cibo, quindi dovrai farlo tu per lui.



Un animale denutrito ha un maggior rischio di sviluppare problematiche scheletriche, e lo svolgimento delle normali funzioni vitali potrebbe non essere ottimale. Queste condizioni, a loro volta, potrebbero comportare l’insorgenza di futuri problemi di salute.



D’altra parte, una sovralimentazione può portare a sovrappeso e obesità, con conseguente aumento dello stress a carico di ossa e articolazioni in via di sviluppo, nonché alla possibile insorgenza di ulteriori patologie associate al peso in eccesso.

Il tuo Medico Veterinario di fiducia saprà fornirti indicazioni sui quantitativi di cibo più indicati per il tuo cucciolo. Anche le confezioni di alimento riportano utili suggerimenti sulla gestione della razione giornaliera, il cui volume varia a seconda della razza e della taglia. Ad esempio, rispetto a un Boxer, un barboncino di taglia toy ha dei fabbisogni nutrizionali diversi, e anche la sua razione giornaliera risulta meno voluminosa.

Programma alimentare del cucciolo

Una volta raggiunta l’età adulta, i fabbisogni nutrizionali ed energetici del tuo amico a quattro zampe verranno soddisfatti da alimenti specificatamente formulati e offerti in due pasti giornalieri. Le razze di taglia piccola e piccolissima raggiungono l'età adulta tra gli 8 e i 10 mesi circa; le razze di taglia media a 12 mesi circa, quelli di taglia grande a 15 mesi circa e quelli di taglia gigante tra i 18 e i 24 mesi: fino a questa età, quindi, i cuccioli dovrebbero continuare ad assumere alimenti specifici per la fase di crescita.