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腎臓・関節・心臓疾患用食事療法食

VITAL ASSIST リニューアルのご案内

2021年2月頃より順次リニューアル※

※犬用腎臓サポート缶は2020年12月頃切り替え予定


高齢犬・猫に発症しやすい「腎臓」、「関節」、「心臓」に対応した療法食を 【 VITAL ASSIST 】カテゴリーへ統一します。

早期腎臓サポート

変更点

  • 療法食化
  • 製品名
  • パッケージデザイン
  • レシピ(マイナー変更)

【集約化】

発売中

ベッツプラン エイジングケアプラス ステージⅡ

規格：500g・2kg

発売中

ベッツプラン エイジングケアプラス ステージⅡプラス

規格：500g・2kg

新製品 新パッケージ

早期腎臓サポート

規格：500g・2kg

腎臓サポート

変更点

  • パッケージデザイン
  • レシピ(マイナー変更)

発売中

腎臓サポート

規格：500g・2kg・4kg

新製品 新パッケージ

腎臓サポート

規格：500g・2kg・4kg

腎臓サポート スペシャル

変更点

  • パッケージデザイン
  • レシピ(マイナー変更)

発売中

腎臓サポート スペシャル

規格：500g・2kg・4kg

新製品 新パッケージ

腎臓サポート スペシャル

規格：500g・2kg・4kg

腎臓サポート セレクション

変更点

  • パッケージデザイン
  • レシピ(マイナー変更)

発売中

腎臓サポート セレクション

規格：500g・2kg

新製品 新パッケージ

腎臓サポート セレクション

規格：500g・2kg

腎臓サポート チキンテイスト

変更点

  • 製品名
  • パッケージデザイン
  • レシピ(マイナー変更)

発売中

腎臓サポート ウェットパウチ

規格：85g

新製品 新パッケージ

腎臓サポート チキンテイスト

規格：85g

腎臓サポート フィッシュテイスト

変更点

  • パッケージデザイン
  • レシピ(マイナー変更)

発売中

腎臓サポート フィッシュテイスト ウェットパウチ

規格：85g

新製品 新パッケージ

腎臓サポート フィッシュテイスト

規格：85g

腎臓サポート

変更点

  • パッケージデザイン
  • レシピ(マイナー変更)

発売中

腎臓サポート

規格：1kg・3kg・8kg

新製品 新パッケージ

腎臓サポート

規格：1kg・3kg・8kg

腎臓サポート セレクション

変更点

  • パッケージデザイン
  • レシピ(マイナー変更)

発売中

腎臓サポート セレクション

規格：1kg・3kg

新製品 新パッケージ

腎臓サポート セレクション

規格：1kg・3kg

腎臓サポート 低分子プロテイン

変更点

  • パッケージデザイン
  • レシピ(マイナー変更)

発売中

腎臓サポート ＋低分子プロテイン

規格：1kg・3kg

新製品 新パッケージ

腎臓サポート 低分子プロテイン

規格：1kg・3kg

関節サポート

変更点

  • パッケージデザイン
  • レシピ(マイナー変更)

発売中

関節サポート

規格：1kg・3kg

新製品 新パッケージ

関節サポート

規格：1kg・3kg

早期心臓サポート 関節サポート

変更点

  • 製品名
  • パッケージデザイン
  • レシピ(マイナー変更)

発売中

心臓サポート１＋関節サポート

規格：1kg・3kg

新製品 新パッケージ

早期心臓サポート 関節サポート

規格：1kg・3kg

心臓サポート

変更点

  • 製品名
  • パッケージデザイン
  • レシピ(マイナー変更)

発売中

心臓サポート２

規格：1kg・3kg・8kg

新製品 新パッケージ

心臓サポート

規格：1kg・3kg・8kg

腎臓サポート

変更点

  • パッケージデザイン
  • レシピ(マイナー変更)

発売中

腎臓サポート ウェット缶

規格：200g

新製品 新パッケージ

腎臓サポート

規格：200g

心臓サポート

変更点

  • 製品名
  • パッケージデザイン
  • レシピ(マイナー変更)

発売中

心臓サポート2 ウェット缶

規格：200g

新製品 新パッケージ

心臓サポート

規格：200g

早期心臓サポート 関節サポート

切り替え推奨

終売

心臓サポート1 ウェット缶

規格：200g

新製品 新パッケージ

早期心臓サポート 関節サポート

規格：1kg・3kg

※ドライ製品への移行となります。

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