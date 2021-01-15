腎臓・関節・心臓疾患用食事療法食
VITAL ASSIST リニューアルのご案内
2021年2月頃より順次リニューアル※
※犬用腎臓サポート缶は2020年12月頃切り替え予定
高齢犬・猫に発症しやすい「腎臓」、「関節」、「心臓」に対応した療法食を 【 VITAL ASSIST 】カテゴリーへ統一します。
早期腎臓サポート
変更点
- 療法食化
- 製品名
- パッケージデザイン
- レシピ(マイナー変更)
【集約化】
発売中
ベッツプラン エイジングケアプラス ステージⅡ
規格：500g・2kg
発売中
ベッツプラン エイジングケアプラス ステージⅡプラス
規格：500g・2kg
新製品 新パッケージ
早期腎臓サポート
規格：500g・2kg
規格：500g・2kg
腎臓サポート
変更点
- パッケージデザイン
- レシピ(マイナー変更)
発売中
腎臓サポート
規格：500g・2kg・4kg
規格：500g・2kg・4kg
新製品 新パッケージ
腎臓サポート
規格：500g・2kg・4kg
規格：500g・2kg・4kg
腎臓サポート スペシャル
変更点
- パッケージデザイン
- レシピ(マイナー変更)
発売中
腎臓サポート スペシャル
規格：500g・2kg・4kg
規格：500g・2kg・4kg
新製品 新パッケージ
腎臓サポート スペシャル
規格：500g・2kg・4kg
規格：500g・2kg・4kg
腎臓サポート セレクション
変更点
- パッケージデザイン
- レシピ(マイナー変更)
発売中
腎臓サポート セレクション
規格：500g・2kg
規格：500g・2kg
新製品 新パッケージ
腎臓サポート セレクション
規格：500g・2kg
規格：500g・2kg
腎臓サポート チキンテイスト
変更点
- 製品名
- パッケージデザイン
- レシピ(マイナー変更)
発売中
腎臓サポート ウェットパウチ
規格：85g
規格：85g
新製品 新パッケージ
腎臓サポート チキンテイスト
規格：85g
規格：85g
腎臓サポート フィッシュテイスト
変更点
- パッケージデザイン
- レシピ(マイナー変更)
発売中
腎臓サポート フィッシュテイスト ウェットパウチ
規格：85g
規格：85g
新製品 新パッケージ
腎臓サポート フィッシュテイスト
規格：85g
規格：85g
腎臓サポート
変更点
- パッケージデザイン
- レシピ(マイナー変更)
発売中
腎臓サポート
規格：1kg・3kg・8kg
規格：1kg・3kg・8kg
新製品 新パッケージ
腎臓サポート
規格：1kg・3kg・8kg
規格：1kg・3kg・8kg
腎臓サポート セレクション
変更点
- パッケージデザイン
- レシピ(マイナー変更)
発売中
腎臓サポート セレクション
規格：1kg・3kg
規格：1kg・3kg
新製品 新パッケージ
腎臓サポート セレクション
規格：1kg・3kg
規格：1kg・3kg
腎臓サポート 低分子プロテイン
変更点
- パッケージデザイン
- レシピ(マイナー変更)
発売中
腎臓サポート ＋低分子プロテイン
規格：1kg・3kg
規格：1kg・3kg
新製品 新パッケージ
腎臓サポート 低分子プロテイン
規格：1kg・3kg
規格：1kg・3kg
関節サポート
変更点
- パッケージデザイン
- レシピ(マイナー変更)
発売中
関節サポート
規格：1kg・3kg
規格：1kg・3kg
新製品 新パッケージ
関節サポート
規格：1kg・3kg
規格：1kg・3kg
早期心臓サポート 関節サポート
変更点
- 製品名
- パッケージデザイン
- レシピ(マイナー変更)
発売中
心臓サポート１＋関節サポート
規格：1kg・3kg
規格：1kg・3kg
新製品 新パッケージ
早期心臓サポート 関節サポート
規格：1kg・3kg
規格：1kg・3kg
心臓サポート
変更点
- 製品名
- パッケージデザイン
- レシピ(マイナー変更)
発売中
心臓サポート２
規格：1kg・3kg・8kg
規格：1kg・3kg・8kg
新製品 新パッケージ
心臓サポート
規格：1kg・3kg・8kg
規格：1kg・3kg・8kg
腎臓サポート
変更点
- パッケージデザイン
- レシピ(マイナー変更)
発売中
腎臓サポート ウェット缶
規格：200g
規格：200g
新製品 新パッケージ
腎臓サポート
規格：200g
規格：200g
心臓サポート
変更点
- 製品名
- パッケージデザイン
- レシピ(マイナー変更)
発売中
心臓サポート2 ウェット缶
規格：200g
規格：200g
新製品 新パッケージ
心臓サポート
規格：200g
規格：200g
早期心臓サポート 関節サポート
切り替え推奨
終売
心臓サポート1 ウェット缶
規格：200g
規格：200g
新製品 新パッケージ
早期心臓サポート 関節サポート
規格：1kg・3kg
※ドライ製品への移行となります。
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