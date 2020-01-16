ウェットフードかドライフードか - 猫にどのようなフードを与えるべきか

猫に与える食事について、ウェットフードとドライフードのどちらがよいか、という点は多くの人が一度は考えたことがあるテーマでしょう。最適なキャットフードとは栄養価が高いだけでなく、ペットオーナーにとってフードを与えやすく、猫も喜んで食べてくれる食事のことです。

そして理想を言えば、与える食事によって潜在的な健康にまつわる問題を減らすことに役立つフードを選択できるとよいでしょう。ウェットフードはこうしたニーズの一部をかなえる良い選択肢と言えますが、その一方でドライフードはウェットフードに無いメリットを持っています。ウェットフードは猫の水分摂取量を増やすのに役立ちますが、それに対してドライフードは猫の歯の健康維持に役立ちます。ウェットフードの香りは好き嫌いの多い猫にも気に入ってもらいやすい一方で、ドライフードは一日中ボウルの中に入れておいても、傷みにくいという利点があります。このようにウェットフードとドライフードにはそれぞれ異なる利点があるため、両方を併用するミックスフィーディング（ただし、ボウルは別々）を検討するとよいでしょう。

猫用ドライフードの利点 ドライフードの利点の1つは、猫に簡単に与えられて保存性も高いという点です。一日中ボウルに入れっぱなしにしても傷むことはありません。その利点のおかげで、猫はこまめに少量ずつ食べることができるため、健康的な食生活をサポートするのに役立つ存在だと言えるでしょう。ドライフードを猫の食生活に織り交ぜることで、キブル(粒)の研磨作用によって歯石が溜まるのを抑制することができて、歯の健康状態の維持にも効果があります。 そして当然ですが、栄養面におけるメリットも大きいです。ドライフードは愛猫の栄養ニーズに応じて、きめ細やかに栄養バランスを調整することができるという特長もあります。

猫用ウェットフードの利点 多くの猫は、飲み水だけでは十分な水分量を摂取できておらず、食事から必要な水分を補っています。ウェットフードの主な利点は、猫に追加で水分を供給して必要な水分量を摂取させてあげられることに加えて、腎臓や尿路の健康維持に貢献できることが挙げられます。