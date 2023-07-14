毛玉？猫が毎日のように吐く原因と対策について

猫の吐き気を予防する食事方法

お腹の不調を防ぐ猫の食事

消化器系の問題から猫を保護し、お腹の不調を防ぐ最も簡単な方法の1つは、栄養的にバランスのとれた良質な食物を与えることです。愛猫の胃腸が特に敏感な場合、胃腸の健康をサポートするように作られた食品が、猫のウェルビーイングを維持するために有効です。また、獣医師は、猫の消化器系のバランスを取り戻すための回復食として、この食事を推奨するかもしれません。



このような食事には、猫の体が吸収しやすい高消化性タンパク質源が含まれています。つまり、消化器系に負担をあまり与えずに、栄養素を得ることができるということです。またこれらの食事には、猫が反応するかもしれない食物アレルゲンを避けるため、単一のタンパク質源や炭水化物源が使用されていたり、あるいはあまり一般的でないようなタンパク質源や炭水化物源が使用されていたりするかもしれません。このような食事はエネルギー密度が高い場合が多いでしょう。つまり、猫は少ししか食べなくても、必要なものをすべて食物から摂ることができるということです。これは、食べるのが難しい場合に特に重要なことです。



また、猫の胃腸の健康を増進するように作られている食事には、フラクトオリゴ糖およびマンナンオリゴ糖(FOSおよびMOS)のようなプレバイオティクスが含まれる場合もあります。これらは猫の消化管内の有益なバクテリアの成長を促進し、自然免疫力の強化に貢献します。

お腹の不調を防ぐ猫への給与

猫の胃腸の健康をサポートする食事を選択することだけでなく、猫の飼育方法に関する簡単なガイドラインに従うことも重要です。

ゆっくり食事を切り替える

胃の問題を引き起こす可能性があるので、食事を突然変えることは避けてください。今まで食べてきたフードと新しいフードを混ぜて、徐々に新しいフードの割合を増やしながら、1週間かけて新しいフードに切り替えましょう。

少量ずつ、複数回に分けて与える

また、毎日の食事の割当分をいくつかの少量の食事に分け、それを異なる時間に出すこともできます。こうすることで、大量の食事が消化器系に与える負荷を軽減することによって、お腹の不調を防止します。猫が食べているときは、静かにしてあげましょう。邪魔が入るとストレスを受ける場合があり、それがお腹の不調を引き起こす可能性があります。

人間の食事を与えない

猫に人の食事の残り物を与えないようにすることも非常に重要です。人の食事は猫にとって高脂肪の場合があり、お腹の不調を引き起こす可能性や、有害となる可能性さえあります。チョコレートや生卵、レバーなどは猫の体に害を与える可能性があります。



愛猫の胃腸の健康が心配な場合、もしくは健康を維持する方法について知りたい場合は、ぜひ獣医師に相談してみてください。喜んで、アドバイスしてくれるでしょう。