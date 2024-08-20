猫と一緒に引っ越す際に知っておくべきこと

愛猫の現在の習慣が何であれ、新しい家に引っ越したら、少なくとも2〜3週間は猫を庭に出さないようにすることをおすすめします。奇妙に聞こえるかもしれませんが、庭周辺に愛猫の使用済み猫砂をまき、他の猫に新しい猫が来たことを知らせることもできます。また、愛猫を庭に出せるようになる頃までに、より親しみやすい環境にしておくこともできます。

愛猫を庭に出す準備ができたと感じたら（これは、引っ越してから数週間が過ぎて、愛猫が新しい家に慣れつつある時期となるでしょう）、愛猫を初めて庭に出したときに使用した戦略をいくつか採用して、慎重に試すことが必要です。

餌で釣る：愛猫のいつもの食事の時間の直前に、庭に出してあげましょう。そうすれば、家の中に戻ってきてほしいと思ったときに、餌の入ったボウルを振る（または缶やパッケージを開けるおなじみの音を聞かせる）ことで家に戻ってきてくれるでしょう。

安全第一：庭に鋭利な道具、有毒植物、猫が立ち往生する可能性のある場所などの危険がなく、脱走できる箇所がなくしっかりと塀などで囲まれていることを確認します。

帰り口：愛猫が望むときにすぐに戻れるよう、ドアは開けたままにしておいてください。猫はまた、座って周囲を観察できる植木鉢のような隠れ場所を好みます。

少しずつ慣れさせる：最初は短時間だけ外に出し、徐々に外出時間を長くしていきましょう。最初は夜に愛猫を庭に出さないでください。まずは愛猫と一緒に庭に出て、愛猫が興味を示さない場合は無理強いせず、別の日にもう一度試してください。