腎臓サポート＋関節サポート ウェット パウチ

製品詳細
猫用 腎臓サポート＋関節サポートは、慢性腎臓病および関節の健康維持に配慮したい猫に給与する目的で特別に調製された食事療法食です。この食事は、高消化性のタンパク質およびオメガ3系不飽和脂肪酸を豊富に配合し、リンの含有量を制限しています。
製品のメリット
【慢性腎臓病をサポート】
猫の生活の質（QOL）に配慮し、慢性腎臓病の療法食としてリンの含有量を低減。また、高消化性のタンパク質を配合。
【エネルギー含有量調整】
エネルギー含有量を調整し、少ない食事量でも必要なエネルギーを摂取できるように配慮。
【健康な関節の維持をサポート】
健康的な関節をサポートするために、オメガ3系不飽和脂肪酸（EPA+DHA）を豊富に配合。
【高齢期サポート】
ビタミンなど複数の抗酸化物質を配合し、高齢期の猫の健康維持に配慮。
栄養情報
カロリー含有量 （代謝エネルギー）：126 kcal/100g
たんぱく質 5.7 %以上、 脂質 5.9 %以上、 粗繊維 1.4 %以下、 灰分 1.6 %以下、 水分 80.0 %以下
肉類（鶏、豚）、小麦粉、サンフラワーオイル、コーンフラワー、コーンスターチ、藻類油（オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源）、魚油（オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源）、セルロース、ビートパルプ、トマト（リコピン源）、調味料（アミノ酸類）、フラクトオリゴ糖、グルコサミン、マリーゴールド（ルテイン源）、加水分解軟骨（コンドロイチン硫酸源）、β-カロテン、アミノ酸類（グリシン、タウリン、メチオニン）、ゼオライト、増粘安定剤（増粘多糖類）、ミネラル類 （Ca、K、Na、P、Zn、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、I）、ビタミン類 （コリン、E、B1、C、ナイアシン、B2、パントテン酸カルシウム、B6、B12、葉酸、D3、ビオチン）
A 18,700 IU/kg、 E 155 mg/kg、 C 62 mg/kg、 D3 440 IU/kg
|現在の体重 (kg)
|痩せ味
|標準
|太り 気味
|2
|1 + 1/2
|1
|1
|2.5
|1 + 1/2
|1 + 1/2
|1
|3
|2
|1 + 1/2
|1 + 1/2
|3.5
|2
|2
|1 + 1/2
|4
|2 + 1/2
|2
|1 + 1/2
|4.5
|2 + 1/2
|2
|1 + 1/2
|5
|2 + 1/2
|2 + 1/2
|2
|5.5
|3
|2 + 1/2
|2
|6
|3
|2 + 1/2
|2
|6.5
|3 + 1/2
|3
|2
|7
|3 + 1/2
|3
|2 + 1/2
|7.5
|3 + 1/2
|3
|2 + 1/2
|8
|4
|3
|2 + 1/2
|備考
|１＝１袋
|●1日の給与量を2～3回に分けて与えてください。
|●新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
|●本製品のみを与えた場合の給与量。
|●個体差や活動量に応じて獣医師の指導に従い調節してください。