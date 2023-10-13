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腎臓サポート リキッド

腎臓サポート リキッド

猫用リキッド

慢性腎臓病の猫のために（流動食）

内容量

3 x 200ml

この製品は食事療法食です。

特定の疾病または健康状態にあるペットの食事療法に利用することを目的とし、栄養成分の量や比率を調整又は特別な方法で製造されているため、獣医師の診断・指導のもとご使用ください。

【腎臓病の管理】

腎臓病の療法食として設計。高消化性のタンパク質を配合し、リンの含有量を低減。

【エネルギー調整】

少ない食事量でも必要なエネルギーを摂取できるよう、カロリー密度を調整。

【抗活性酸素物質カクテル】

健康を維持するために、複数の抗活性酸素物質（ビタミンE、ビタミンC、タウリン、ルテイン）を配合。

【チューブフィーディング】

重症例や自発的な摂食が困難な症例に対する経腸栄養に適したリキッドタイプ。

製品詳細

猫用 腎臓サポート リキッドは、慢性腎臓病の猫に給与する目的で特別に調製された食事療法食（流動食）です。この食事は、リンの含有量を制限し、タンパク質の含有量を調整しています。

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