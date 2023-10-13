腎臓サポート リキッド
猫用リキッド
慢性腎臓病の猫のために（流動食）
内容量
3 x 200ml
この製品は食事療法食です。
特定の疾病または健康状態にあるペットの食事療法に利用することを目的とし、栄養成分の量や比率を調整又は特別な方法で製造されているため、獣医師の診断・指導のもとご使用ください。
【腎臓病の管理】
腎臓病の療法食として設計。高消化性のタンパク質を配合し、リンの含有量を低減。
【エネルギー調整】
少ない食事量でも必要なエネルギーを摂取できるよう、カロリー密度を調整。
【抗活性酸素物質カクテル】
健康を維持するために、複数の抗活性酸素物質（ビタミンE、ビタミンC、タウリン、ルテイン）を配合。
【チューブフィーディング】
重症例や自発的な摂食が困難な症例に対する経腸栄養に適したリキッドタイプ。
カロリー含有量 （代謝エネルギー）：108 kcal/100g
[パッケージ]保証分析値(重量百分比)： たんぱく質 4.7 %以上、 脂質 3.2 %以上、 粗繊維 1.0 %以下、 灰分 1.0 %以下、 水分 84.0 %以下
原材料：低乳糖ミルク、マルトデキストリン、アラキドン酸高含有植物性油脂、カゼインカルシウム、カゼインカリウム、濃縮大豆タンパク、魚油（オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源）、アミノ酸類（タウリン）、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、増粘安定剤（増粘多糖類）、ミネラル類（K、Na、Cl、P、Fe、Mg、Zn、Se、Mn、Cu、I）、ビタミン類（コリン、E、C、ナイアシン、B5、B1、B2、B6、A、葉酸、ビオチン、D3、B12）
LEGAL NOTICE: Cat food (complete nutritional feed for adult cats). This product is certified as satisfying the criteria for complete nutritional feeds as a result of analytical testing specified by the Pet Food Fair Trade Association.
DIETARY FIBRES: 0%.
ORIGIN: COUNTRY OF ORIGIN France (Royal Canin SAS) - IMPORTER Royal Canin Japan Inc. - 108-0075 Tokyo, Minato-ku, Konan, 1-2-70.
VITAMINS: A: 3330 IU, D3: 320 IU, E: 170 mg.
ビタミン（1kg中）： A 3330 IU/kg、 E 170.0 mg/kg、 C 60.00 mg/kg、 D3 320.0 IU/kg
|成猫の体重(kg)
|1日の給与量の目安
|2
|109ml
|2.5
|129mL
|3
|148mL
|3.5
|166mL
|4
|183mL
|4.5
|200mL
|5
|217mL
|5.5
|233mL
|6
|248mL
|6.5
|264mL
|7
|279mL
|7.5
|294mL
|8
|308mL
|備考
|●ここに表示されている給与量は使用開始時の目安です。
|●個体差や活動量に応じて獣医師の指導に従い、1日の給与量を1～数回に分けて与えてください。
製品詳細
猫用 腎臓サポート リキッドは、慢性腎臓病の猫に給与する目的で特別に調製された食事療法食（流動食）です。この食事は、リンの含有量を制限し、タンパク質の含有量を調整しています。