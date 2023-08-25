愛犬の下痢や便秘など不調は胃腸の病気が原因かも

犬の消化器系はどちらかというと丈夫ですが、細菌や、食事、ライフスタイル、その他の要因によって引き起こされる身近な問題もいくつかあります。これらの問題の症状からさまざまな病因を推測できるため、獣医師に相談して必要なアドバイスや治療を受けることが重要です。

（食事面からできる犬の消化不良予防についてはこちら）

犬の下痢の症状と原因

愛犬が下痢をしている場合、腸の蠕動運動が通常よりも亢進して便が緩くなるかもしれません。獣医師は、下痢が小腸の問題によるものか大腸の問題によるものかを区別します。通常、大腸に問題がある場合にはより粘度の高い便を少量かつ頻繁に排出します。

下痢は、体に合わない物を食べた場合や、細菌・ウイルス感染、蠕虫・寄生虫感染、または何らかの疾患が潜んでいることなどが原因で引き起こされます。消化器系と免疫系が未熟な子犬は、これらのリスクが特に高くなります。

回虫や、条虫、コクシジウムなどの原虫のような寄生虫は、愛犬に感染して下痢を引き起こすおそれがあります。寄生虫駆除薬によって消化管の寄生虫を駆除できますが、すべての駆除薬があらゆる種類の寄生虫に対し有効なわけではないため、治療後も愛犬が危険にさらされていることには変わりありません。

食物に対する過敏症やアレルギーがある場合や、吸収不良によりフードから必要な栄養素を吸収できなくなっている場合にも、下痢が引き起こされることがあります。

犬の下痢の治療

問題の原因をもとに、獣医師は愛犬に合った下痢の治療を行います。これらの治療には、追加の寄生虫駆除や、抗生物質の投与、食事の管理(例：腸の負担を軽減して便の質を改善するために、少なくとも24時間の絶食後に食事療法食を給与するなど)が含まれます。