愛犬の下痢や便秘など不調は胃腸の病気が原因かも
犬の消化器系はどちらかというと丈夫ですが、細菌や、食事、ライフスタイル、その他の要因によって引き起こされる身近な問題もいくつかあります。これらの問題の症状からさまざまな病因を推測できるため、獣医師に相談して必要なアドバイスや治療を受けることが重要です。
（食事面からできる犬の消化不良予防についてはこちら）
犬の下痢の症状と原因
愛犬が下痢をしている場合、腸の蠕動運動が通常よりも亢進して便が緩くなるかもしれません。獣医師は、下痢が小腸の問題によるものか大腸の問題によるものかを区別します。通常、大腸に問題がある場合にはより粘度の高い便を少量かつ頻繁に排出します。
下痢は、体に合わない物を食べた場合や、細菌・ウイルス感染、蠕虫・寄生虫感染、または何らかの疾患が潜んでいることなどが原因で引き起こされます。消化器系と免疫系が未熟な子犬は、これらのリスクが特に高くなります。
回虫や、条虫、コクシジウムなどの原虫のような寄生虫は、愛犬に感染して下痢を引き起こすおそれがあります。寄生虫駆除薬によって消化管の寄生虫を駆除できますが、すべての駆除薬があらゆる種類の寄生虫に対し有効なわけではないため、治療後も愛犬が危険にさらされていることには変わりありません。
食物に対する過敏症やアレルギーがある場合や、吸収不良によりフードから必要な栄養素を吸収できなくなっている場合にも、下痢が引き起こされることがあります。
犬の下痢の治療
問題の原因をもとに、獣医師は愛犬に合った下痢の治療を行います。これらの治療には、追加の寄生虫駆除や、抗生物質の投与、食事の管理(例：腸の負担を軽減して便の質を改善するために、少なくとも24時間の絶食後に食事療法食を給与するなど)が含まれます。
犬の便秘の症状と原因
犬の便通の調子が悪く力むことが多いようであれば、便秘を起こしている可能性があります。便秘の場合、犬の排便回数が少なく、便が硬くて乾いています。また、下痢の症状のような水っぽい便を出す場合があります。
便秘は犬の器官の物理的(大抵の場合、便、飲み込んだ毛、その他の異物が混ざったもの)な閉塞によって引き起こされる可能性がありますが、運動不足、食事、外傷、環境の変化、また糖尿病などの潜在的な疾患が原因の場合もあります。
犬の便秘の治療
かかりつけの獣医師は、即時の軽減策として下剤を処方することが考えられます。また、問題の深刻さに応じて軽い外科的処置を提案する場合もあります。食事を変えることでも、この症状の管理を促すことができます。たとえば、犬の食事の繊維の種類でバランスをとることは、大便の質および消化器系全体の健康を改善するのに役立ちます。
犬の炎症性腸疾患(IBD)の症状と原因
人間と同じように、犬も炎症性腸疾患(IBD)を患うことがあります。症状には、慢性的な下痢、嘔吐、体重減少などがあり、これらは多くの場合、時間が経つにつれ頻度が増してきます。
残念ながら、犬のIBDを引き起こす具体的な原因は明らかになっておらず、複数の問題が起因している可能性があります。このため、かかりつけの獣医師はまず最初に、犬の症状で考えられる他のあらゆる原因を調べることが考えられます。IBDを患っている犬は、腸内の「有益な」バクテリアに不耐性を示したことが示唆されています。つまり、IBDの治療では食事が大きな役割を果たしていることとになります。
犬の炎症性腸疾患(IBD)の治療
食事療法介入は、犬のIBDの治療によく用いられます。脂肪の量を制限または変更し、消化性の高い高品質のタンパク質源を食事の一部とします。これよって犬の器官に過度の負担をかけることなく犬が必要とするエネルギーを摂取することができます。
これらの消化器系のいずれかの症状が犬にみられた場合は、かかりつけの獣医師に診てもらうようにしてください。病院で精密検査をしてもらい、可能な限り最良の治療法をアドバイスしてもらいましょう。
上記以外にも子犬に病気のような症状が見られる場合は 「子犬の病気のよくある症状」もご覧いただき 獣医師に見てもらうことを検討してください 。
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