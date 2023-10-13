ミニ アダルト ウェット
犬用ウェットフード
成犬時体重10kgまで
内容量
1 x 85g
【健康的な消化を維持】
健康的な消化を維持するとともに、腸内細菌バランスを整えます。
【理想的なエネルギー量】
小型犬の健康的な体重を維持するため理想的なカロリーに調整しています。
【美しく健康な被毛を維持】
美しく健康な被毛を維持するために、EPA・DHAを含む栄養素をバランス良く配合しました。
成分（保証分析値）： たんぱく質 5.5 %以上、 脂質 3.5 %以上、 粗繊維 2.1 %以下、 灰分 1.8 %以下、 水分 84.0 %以下
ビタミン（1kg中）： A 40,000 IU/kg、 D3 190 IU/kg、 E 200 mg/kg
カロリー含有量（代謝エネルギー）：94 kcal/100g
原材料：肉類（豚、鶏）、米粉、コーンスターチ、セルロース、サンフラワーオイル、魚油（EPA/DHA源）、調味料（アミノ酸等）、糖類、マリーゴールドエキス（ルテイン源）、アミノ酸類（タウリン、メチオニン、グリシン、L-カルニチン）、ゼオライト、増粘安定剤（増粘多糖類）、ミネラル類（Ca、Cl、Na、P、K、Mg、Zn、Fe、Cu、Mn、I、キレートミネラル（Zn、Mn、Cu））、ビタミン類（D3、E、C、B1、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、B2、B6、葉酸、ビオチン、B12）
|パウチのみ
|体重
|2 kg
|2+1/4 バウチ
|4 kg
|4 バウチ
|5 kg
|4 + 1/4 バウチ
|6 kg
|5 + 1/4 バウチ
|8 kg
|6 + 1/2 バウチ
|10 kg
|7 + 3/4 バウチ
|パウチ + ドライ*
|体重
|パウチ
|ドライ*
|2 kg
|1
|27g
|4 kg
|1
|58g
|5 kg
|1
|73g
|6 kg
|1
|86g
|8 kg
|1
|112g
|10 kg
|1
|136g
|備考
|*小型犬の成犬用 ミニ アダルト
製品詳細
運動量が多く、活動的な小型犬のためのフードです。