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ミニ アダルト ウェット

ミニ アダルト ウェット

犬用ウェットフード

成犬時体重10kgまで

内容量

1 x 85g

【健康的な消化を維持】

健康的な消化を維持するとともに、腸内細菌バランスを整えます。

【理想的なエネルギー量】

小型犬の健康的な体重を維持するため理想的なカロリーに調整しています。

【美しく健康な被毛を維持】

美しく健康な被毛を維持するために、EPA・DHAを含む栄養素をバランス良く配合しました。

製品詳細

運動量が多く、活動的な小型犬のためのフードです。

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ペットの健康および幸福を促進

人類の生態系のための価値を創出

2025年までカーボンニュートラルの認証を受けるための取り組み

【食事療法食用】詳しい給与量ガイド​

体重を入力して目安の給与量が確認できます。​ ウェット製品やトリ―ツを​ ドライ製品と組み合わせて（ミックスして）​ 与える場合の給与量も確認できます。​給与量ガイドはこちら
リサイクル可能な画像包装のイメージ