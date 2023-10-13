ミニ パピー ウェット
犬用ウェットフード
小型犬の成長期のために高い消化性とエネルギー量に配慮したフードです。
内容量
1 x 85g
12 x 85g
【乳歯に配慮した柔らかな食感】
成長期の小型犬に配慮した最適な大きさ、食感とおいしさ。
【免疫力を健康的に維持】
ビタミンE、Cを含む栄養バランスにより、子犬の健康を維持し、免疫力の発達をサポート。
【脳の健康的な発達をサポート】
オメガ３系不飽和脂肪酸（DHA）を配合し、子犬の健康的な脳の発達と初期段階のトレーニング学習力をサポート。
【健康的な腸内細菌をサポート】
健康的な消化器と腸内細菌のバランスのため、高消化性のタンパク質とプレバイオティックス（マンナンオリゴ糖）を配合。
成分（保証分析値）： たんぱく質 6.0 %以上、 脂質 4.0 %以上、 粗繊維 2.0 %以下、 灰分 2.1 %以下、 水分 82.2 %以下
ビタミン（1kg中）： A 8,500 IU、 D3 140 IU、 E 150 mg
カロリー含有量 （代謝エネルギー）：100 kcal/100g
原材料：鶏肉、豚肉、サンフラワーオイル、セルロース、コーンスターチ、米粉、ビートパルプ、魚油（オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA + DHA〕源）、加水分解酵母（マンナンオリゴ糖及びβｰグルカン源）、調味料（アミノ酸類）、マリーゴールド、酵母エキス、β-カロテン、アミノ酸類（タウリン、メチオニン、グリシン）、ゼオライト、増粘安定剤（増粘多糖類）、ミネラル類 (Ca、P、Na、K、Cl、Zn、Fe、Cu、Mn、I)、ビタミン類 (C、D3、E、B1、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、B2、B6、葉酸、ビオチン、B12)
|パウチのみ
|月齢
|成犬時体重 2 kg
|成犬時体重 5 kg
|成犬時体重 10 kg
|2 力月前
|2＋1/2
|4＋1/2
|7
|4 力月前
|2＋1/2
|5＋1/2
|9
|6 力月前
|2＋1/2
|5
|9
|8 力月前
|2
|4
|7＋1/2
|10 力月前
|2
|4
|6＋1/2
|パウチ + ドライ*
|月齢
|成犬時体重 2 kg
|成犬時体重 5 kg
|成犬時体重 10 kg
|2 力月前
|1 パウチ＋28 g
|1 パウチ＋72 g
|1 パウチ＋125 g
|4 力月前
|1 パウチ＋35 g
|1 パウチ＋89 g
|1 パウチ＋162 g
|6 力月前
|1 パウチ＋27 g
|1 パウチ＋79 g
|1 パウチ＋164 g
|8 力月前
|1 パウチ＋19 g
|1 パウチ＋59 g
|1 パウチ＋129 g
|10 力月前
|1 パウチ＋18 g
|1 パウチ＋57 g
|1 パウチ＋112 g
|備考
|＊小型犬の子犬用 ミニ パピー
製品詳細
小型犬の成長期のために高い消化性とエネルギー量に配慮したフードです。