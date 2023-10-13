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ミニ パピー ウェット

ミニ パピー ウェット

犬用ウェットフード

小型犬の成長期のために高い消化性とエネルギー量に配慮したフードです。

内容量

1 x 85g

12 x 85g

【乳歯に配慮した柔らかな食感】

成長期の小型犬に配慮した最適な大きさ、食感とおいしさ。

【免疫力を健康的に維持】

ビタミンE、Cを含む栄養バランスにより、子犬の健康を維持し、免疫力の発達をサポート。

【脳の健康的な発達をサポート】

オメガ３系不飽和脂肪酸（DHA）を配合し、子犬の健康的な脳の発達と初期段階のトレーニング学習力をサポート。

【健康的な腸内細菌をサポート】

健康的な消化器と腸内細菌のバランスのため、高消化性のタンパク質とプレバイオティックス（マンナンオリゴ糖）を配合。

製品詳細

小型犬の成長期のために高い消化性とエネルギー量に配慮したフードです。

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ペットの健康および幸福を促進

人類の生態系のための価値を創出

2025年までカーボンニュートラルの認証を受けるための取り組み

【食事療法食用】詳しい給与量ガイド​

体重を入力して目安の給与量が確認できます。​ ウェット製品やトリ―ツを​ ドライ製品と組み合わせて（ミックスして）​ 与える場合の給与量も確認できます。​給与量ガイドはこちら
リサイクル可能な画像包装のイメージ