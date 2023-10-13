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消化器サポート パピー ドライ

消化器サポート パピー ドライ

犬用ドライフード

消化器疾患の子犬のために

内容量

1kg

この製品は食事療法食です。

特定の疾病または健康状態にあるペットの食事療法に利用することを目的とし、栄養成分の量や比率を調整又は特別な方法で製造されているため、獣医師の診断・指導のもとご使用ください。

【高消化性】

消化管の健康維持に配慮して高消化性に設計。さらにプレバイオティクスを含む複数の食物繊維をバランスよく配合。

【健康的な成長】

子犬の栄養要求を満たすため、タンパク質とカルシウムなどをバランスよく配合し、高エネルギーに調整。

【ふやけやすいキブル（粒）】

ふやけやすいキブル（粒）により、子犬の食欲低下やミルクから固形食への転換期をサポート。

製品詳細

犬用 消化器サポート パピーは、消化器疾患（代表的な症状は嘔吐、下痢、軟便など）の子犬や栄養要求の高まっている子犬に給与することを目的として、特別に調製された食事療法食です。この食事は、消化性が高い原材料を使用し、少ない食事量でも必要なカロリーや栄養素が充分に摂取できるように調整されています。

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ペットの健康および幸福を促進

人類の生態系のための価値を創出

2025年までカーボンニュートラルの認証を受けるための取り組み

【食事療法食用】詳しい給与量ガイド​

体重を入力して目安の給与量が確認できます。​ ウェット製品やトリ―ツを​ ドライ製品と組み合わせて（ミックスして）​ 与える場合の給与量も確認できます。​給与量ガイドはこちら
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