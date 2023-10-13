消化器サポート パピー ドライ
犬用ドライフード
消化器疾患の子犬のために
内容量
1kg
この製品は食事療法食です。
特定の疾病または健康状態にあるペットの食事療法に利用することを目的とし、栄養成分の量や比率を調整又は特別な方法で製造されているため、獣医師の診断・指導のもとご使用ください。
【高消化性】
消化管の健康維持に配慮して高消化性に設計。さらにプレバイオティクスを含む複数の食物繊維をバランスよく配合。
【健康的な成長】
子犬の栄養要求を満たすため、タンパク質とカルシウムなどをバランスよく配合し、高エネルギーに調整。
【ふやけやすいキブル（粒）】
ふやけやすいキブル（粒）により、子犬の食欲低下やミルクから固形食への転換期をサポート。
成分（保証分析値）： たんぱく質 27.0 %以上、 脂質 20.0 %以上、 粗繊維 2.2 %以下、 灰分 8.7 %以下 、 水分 9.0 %以下
ビタミン（1kg中）： A 18000 IU/kg、 E 525.0 mg/kg 、 C 400.00 mg/kg 、 D3 1100.0 IU/kg
カロリー含有量 （代謝エネルギー）：423 kcal/100g
原材料：米、肉類（鶏、七面鳥）、動物性油脂、コーン、豚タンパク、超高消化性小麦タンパク（消化率90%以上）、ビートパルプ、加水分解タンパク（鶏、七面鳥）、卵パウダー、大豆油、魚油、酵母および酵母エキス、サイリウム、フラクトオリゴ糖、加水分解酵母（マンナンオリゴ糖及びβｰグルカン源）、マリーゴールドエキス（ルテイン源）、アミノ酸類（タウリン、DL-メチオニン、L-リジン）、ゼオライト、β-カロテン、ミネラル類（Cl、P、Ca、K、Na、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se）、ビタミン類（A、D3、コリン、E、C、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、B6、B1、B2、ビオチン、葉酸、B12）、保存料（ソルビン酸カリウム）、酸化防止剤（ミックストコフェロール、ローズマリーエキス）
ドライ製品だけを給与する場合
|成犬時体重㎏
|1ヵ月齢
|2ヵ月齢
|3ヵ月齢
|4ヵ月齢
|5ヵ月齢
|6ヵ月齢
|7ヵ月齢
|8ヵ月齢
|9ヵ月齢
|10ヵ月齢
|11ヵ月齢
|12ヵ月齢
|2 kg
|39g（0.4カップ）
|47g（0.5カップ）
|52g（0.6カップ）
|54g（0.6カップ）
|53g（0.6カップ）
|46g（0.5カップ）
|39g（0.4カップ）
|38g（0.4カップ）
|38g（0.4カップ）
|38g（0.4カップ）
|4 kg
|58g（0.6カップ）
|76g（0.8カップ）
|85g（1.0カップ）
|89g（1.0カップ）
|89g（1.0カップ）
|81g（0.9カップ）
|73g（0.8カップ）
|64g（0.7カップ）
|64g（0.7カップ）
|63g（0.7カップ）
|6 kg
|71g（0.8カップ）
|99g（1.1カップ）
|115g（1.2カップ）
|121g（1.3カップ）
|122g（1.3カップ）
|121g（1.3カップ）
|109g（1.2カップ）
|98g（1.1カップ）
|87g（0.9カップ）
|86g（0.9カップ）
|8 kg
|81g（0.9カップ）
|120g（1.3カップ）
|140g（1.5カップ）
|149g（1.6カップ）
|151g（1.6カップ）
|150g（1.6カップ）
|136g（1.5カップ）
|121g（1.3カップ）
|108g（1.2カップ）
|107g（1.2カップ）
|10 kg
|91g（1.0カップ）
|141g（1.5カップ）
|166g（1.8カップ）
|176g（1.9カップ）
|179g（1.9カップ）
|178g（1.9カップ）
|161g（1.8カップ）
|144g（1.6カップ）
|129g（1.4カップ）
|128g（1.4カップ）
|126g（1.4カップ）
|12 kg
|96g（1.0カップ）
|160g（1.7カップ）
|188g（2.0カップ）
|201g（2.2カップ）
|204g（2.2カップ）
|204g（2.2カップ）
|184g（2.0カップ）
|165g（1.8カップ）
|147g（1.6カップ）
|146g（1.6カップ）
|145g（1.6カップ）
|14 kg
|101g（1.1カップ）
|179g（1.9カップ）
|210g（2.3カップ）
|226g（2.5カップ）
|230g（2.5カップ）
|229g（2.5カップ）
|213g（2.3カップ）
|198g（2.2カップ）
|181g（2.0カップ）
|165g（1.8カップ）
|163g（1.8カップ）
|16 kg
|109g（1.1カップ）
|196g（2.2カップ）
|232g（2.5カップ）
|249g（2.7カップ）
|254g（2.8カップ）
|254g（2.8カップ）
|236g（2.6カップ）
|219g（2.4カップ）
|201g（2.2カップ）
|182g（2.0カップ）
|180g（2.0カップ）
|180g（2.0カップ）
|18 kg
|119g（1.3カップ）
|211g（2.3カップ）
|252g（2.7カップ）
|271g（2.9カップ）
|277g（3.0カップ）
|277g（3.0カップ）
|258g（2.8カップ）
|240g（2.6カップ）
|220g（2.4カップ）
|199g（2.2カップ）
|197g（2.1カップ）
|196g（2.1カップ）
|20 kg
|129g（1.4カップ）
|226g（2.5カップ）
|273g（3.0カップ）
|293g（3.2カップ）
|301g（3.3カップ）
|301g（3.3カップ）
|280g（3.0カップ）
|261g（2.8カップ）
|238g（2.6カップ）
|217g（2.4カップ）
|214g（2.3カップ）
|213g（2.3カップ）
|30 kg
|143g（1.5カップ）
|248g（2.7カップ）
|311g（3.4カップ）
|339g（3.7カップ）
|374g（4.1カップ）
|407g（4.4カップ）
|408g（4.4カップ）
|380g（4.1カップ）
|354g（3.8カップ）
|322g（3.5カップ）
|292g（3.2カップ）
|290g（3.2カップ）
|40 kg
|156g（1.7カップ）
|270g（2.9カップ）
|350g（3.8カップ）
|385g（4.2カップ）
|448g（4.9カップ）
|505g（5.5カップ）
|506g（5.5カップ）
|475g（5.2カップ）
|445g（4.8カップ）
|414g（4.5カップ）
|389g（4.2カップ）
|364g（4.0カップ）
|備考
|1カップ＝200cc
|●ここに表示されている給与量は使用開始時の目安です。
●個体差や活動量に応じて調整してください。
ドライ製品とウェット製品を混ぜて給与する場合
|成犬時体重㎏
|1ヵ月齢
|2ヵ月齢
|3ヵ月齢
|4ヵ月齢
|5ヵ月齢
|6ヵ月齢
|7ヵ月齢
|8ヵ月齢
|9ヵ月齢
|10ヵ月齢
|11ヵ月齢
|12ヵ月齢
|2 kg
|28g（0.3カップ）+1/4缶
|35g（0.4カップ）+1/4缶
|41g（0.4カップ）+1/4缶
|42g（0.5カップ）+1/4缶
|42g（0.5カップ）+1/4缶
|34g（0.4カップ）+1/4缶
|27g（0.3カップ）+1/4缶
|26g（0.3カップ）+1/4缶
|26g（0.3カップ）+1/4缶
|26g（0.3カップ）+1/4缶
|4 kg
|34g（0.4カップ）+2/4缶
|52g（0.6カップ）+2/4缶
|62g（0.7カップ）+2/4缶
|66g（0.7カップ）+2/4缶
|66g（0.7カップ）+2/4缶
|57g（0.6カップ）+2/4缶
|49g（0.5カップ）+2/4缶
|41g（0.4カップ）+2/4缶
|40g（0.4カップ）+2/4缶
|40g（0.4カップ）+2/4缶
|6 kg
|23g（0.2カップ）+1缶
|52g（0.6カップ）+1缶
|67g（0.7カップ）+1缶
|73g（0.8カップ）+1缶
|74g（0.8カップ）+1缶
|73g（0.8カップ）+1缶
|62g（0.7カップ）+1缶
|50g（0.5カップ）+1缶
|39g（0.4カップ）+1缶
|38g（0.4カップ）+1缶
|8 kg
|33g（0.4カップ）+1缶
|72g（0.8カップ）+1缶
|93g（1.0カップ）+1缶
|102g（1.1カップ）+1缶
|104g（1.1カップ）+1缶
|103g（1.1カップ）+1缶
|88g（1.0カップ）+1缶
|74g（0.8カップ）+1缶
|61g（0.7カップ）+1缶
|60g（0.6カップ）+1缶
|10 kg
|43g（0.5カップ）+1缶
|94g（1.0カップ）+1缶
|118g（1.3カップ）+1缶
|129g（1.4カップ）+1缶
|132g（1.4カップ）+1缶
|131g（1.4カップ）+1缶
|114g（1.2カップ）+1缶
|97g（1.1カップ）+1缶
|81g（0.9カップ）+1缶
|80g（0.9カップ）+1缶
|79g（0.9カップ）+1缶
|12 kg
|48g（0.5カップ）+1缶
|113g（1.2カップ）+1缶
|141g（1.5カップ）+1缶
|154g（1.7カップ）+1缶
|157g（1.7カップ）+1缶
|157g（1.7カップ）+1缶
|137g（1.5カップ）+1缶
|118g（1.3カップ）+1缶
|100g（1.1カップ）+1缶
|99g（1.1カップ）+1缶
|97g（1.1カップ）+1缶
|14 kg
|54g（0.6カップ）+1缶
|132g（1.4カップ）+1缶
|163g（1.8カップ）+1缶
|179g（1.9カップ）+1缶
|183g（2.0カップ）+1缶
|182g（2.0カップ）+1缶
|166g（1.8カップ）+1缶
|151g（1.6カップ）+1缶
|134g（1.5カップ）+1缶
|117g（1.3カップ）+1缶
|116g（1.3カップ）+1缶
|16 kg
|61g（0.7カップ）+1缶
|149g（1.6カップ）+1缶
|185g（2.0カップ）+1缶
|202g（2.2カップ）+1缶
|207g（2.3カップ）+1缶
|207g（2.3カップ）+1缶
|189g（2.1カップ）+1缶
|173g（1.9カップ）+1缶
|154g（1.7カップ）+1缶
|135g（1.5カップ）+1缶
|133g（1.4カップ）+1缶
|132g（1.4カップ）+1缶
|18 kg
|71g（0.8カップ）+1缶
|164g（1.8カップ）+1缶
|205g（2.2カップ）+1缶
|224g（2.4カップ）+1缶
|231g（2.5カップ）+1缶
|231（2.5カップ）+1缶
|211g（2.3カップ）+1缶
|193g（2.1カップ）+1缶
|173g（1.9カップ）+1缶
|152g（1.7カップ）+1缶
|150g（1.6カップ）+1缶
|149g（1.6カップ）+1缶
|20 kg
|81g（0.9カップ）+1缶
|179g（2.0カップ）+1缶
|226g（2.5カップ）+1缶
|247g（2.7カップ）+1缶
|254g（2.8カップ）+1缶
|254g（2.8カップ）+1缶
|233g（2.5カップ）+1缶
|214g（2.3カップ）+1缶
|191g（2.1カップ）+1缶
|170g（1.8カップ）+1缶
|167g（1.8カップ）+1缶
|166g（1.8カップ）+1缶
|30 kg
|95g（1.0カップ）+1缶
|201g（2.2カップ）+1缶
|265g（2.9カップ）+1缶
|293g（3.2カップ）+1缶
|328g（3.6カップ）+1缶
|361g（3.9カップ）+1缶
|362g（3.9カップ）+1缶
|333g（3.6カップ）+1缶
|307g（3.3カップ）+1缶
|275g（3.0カップ）+1缶
|246g（2.7カップ）+1缶
|244g（2.6カップ）+1缶
|40 kg
|109g（1.2カップ）+1缶
|223g（2.4カップ）+1缶
|303g（3.3カップ）+1缶
|338g（3.7カップ）+1缶
|402g（4.3カップ）+1缶
|459g（5.0カップ）+1缶
|460g（5.0カップ）+1缶
|429g（4.7カップ）+1缶
|399g（4.3カップ）+1缶
|368g（4.0カップ）+1缶
|342g（3.7カップ）+1缶
|318g（3.5カップ）+1缶
|備考
|1カップ＝200cc
|●ここに表示されている給与量は使用開始時の目安です。
|●個体差や活動量に応じて獣医師の指導に従い、1日の給与量を1～数回に分けて与えてください。
|●新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
|●急いで食べてしまう傾向のある愛犬に対しては、のどにつまらせないように注意してください。
製品詳細
犬用 消化器サポート パピーは、消化器疾患（代表的な症状は嘔吐、下痢、軟便など）の子犬や栄養要求の高まっている子犬に給与することを目的として、特別に調製された食事療法食です。この食事は、消化性が高い原材料を使用し、少ない食事量でも必要なカロリーや栄養素が充分に摂取できるように調整されています。