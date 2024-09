Entendiendo la conducta de tu gatito

Puede haber varias razones por las que tu gatito no esté usando su caja de arena. Primero, corrobora que la caja de arena esté en un lugar adecuado, lo suficientemente lejos de los tazones de comida y en un espacio de fácil acceso pero discreto, donde nadie lo moleste. Si tu gatito comparte la casa con otro gato, esto podría causarle estrés o intimidación y ser la causa de que no use su caja de arena. Se recomienda tener al menos una caja de arena por gato en la casa, más uno de repuesto.



Al igual que ocurre con las mordeduras, tu gatito podría estar evitando su caja de arena por ansiedad o debido a una interrupción de su rutina. Piensa si tu gatito sufrió un cambio en su rutina o en su situación social recientemente.



Si ya descartaste todas las causas posibles, esta conducta podría ser un signo de alguna enfermedad. Si alguna vez tienes dudas sobre la salud o la conducta de tu gatito, es importante que consultes a tu veterinario.