Maine Coon kitten in black and white playing with a red ball

Cómo prepararte para la llegada de tu gatito

Mudarse a una casa nueva es un gran cambio para un gatito. Para ayudarlo a adaptarse es realmente importante que te prepares. Conoce más aquí.

Cómo prepararte para recibir a tu gatito

Antes de ir a buscar al gatito, hay muchas cosas que debes garantizar para su llegada. Además de comprar los accesorios adecuados, también deberás preparar tu hogar y a tu familia. Aspectos clave que debes considerar:
  • Toma las medidas necesarias para que tu hogar y tu jardín sean seguros para el gatito
  • Cómo comprar el kit para gatitos adecuado, por ejemplo, una transportadora, un arenero y juguetes
  • Eligiendo el alimento apropiado para un gatito
  • Preparando a tu familia, mascotas y visitas para la llegada del nuevo integrante
  • Buscar un veterinario

Cómo proteger tu casa para que sea apta para gatitos

A los gatitos les encanta trepar, explorar y esconderse. Por lo tanto, antes de llevar al gatito, es crucial que tomes algunas medidas de protección en tu hogar para asegurarte de que este sea seguro para recibirlo. Esta es nuestra lista de verificación para ayudarte a prepararte.
Illustration of a house
1
2
3
4
5
6
7

1.Plantas de interior tóxicas

Hay algunas plantas de interior, como los lirios, que pueden ser tóxicas para tu gato. Pídele al veterinario una lista completa de estas plantas e, idealmente, retíralas de la casa antes de la llegada del gatito.

2.Inodoros y contenedores

Para evitar que tu gatito se caiga en inodoros o contenedores, asegúrate de mantener las tapas bajas. También mantén a tu gatito alejado de las manijas de las bolsas de basura, ya que pueden enredarse en ellas o tragárselas.

3.Sustancias peligrosas

Asegúrate de que los medicamentos, productos de limpieza y otras sustancias tóxicas se almacenen de manera segura. Algunos tratamientos de pulgas para perros son peligrosos para los gatos, y el anticongelante es particularmente letal para ellos.

4.Escondites

Los gatitos tienden a esconderse en lugares como cestas de ropa, secadoras y debajo de los muebles. Detecta los lugares donde es probable que tu gatito se esconda y bloquéalos, o ten cuidado al moverte por tu casa para asegurarte de que no quede atrapado.

5.Cables eléctricos y enchufes

Para evitar que tu gatito muerda cables o se enrede con ellos, escóndelos con cubiertas o bridas. También, recuerda proteger los enchufes con tapas.

6.Alimentos tóxicos

Algunos de los alimentos que son saludables o agradables para los humanos pueden ser tóxicos para los gatos o causarles problemas digestivos. Estos incluyen la cebolla, el ajo, el huevo crudo, la carne cruda, el chocolate, la leche de vaca, las uvas y las pasas. Por lo tanto, mantén tu comida fuera del alcance de tu gatito y asegúrate de que tu familia sepa que solo deben darle alimento para gatitos.

7.Objetos pequeños

Guarda los elementos pequeños, como botones o juguetes para niños, que tu gatito pueda tragarse. También ten cuidado de no dejar bolsas de plástico u objetos de espuma tirados, ya que el gatito puede masticarlos y ahogarse.

Cómo adecuar tu jardín para tu gatito

Al inicio tu gatito no saldrá, pero es importante que garantices que el jardín sea seguro y esté listo para cuando lo haga. Estas son las cosas importantes que debes cuidar:
Garden illustration
1
2
3
4
5
6

1.Cercas y puertas

Pronto, tu gatito podrá trepar cercas y puertas. Si tu jardín está completamente cerrado, vale la pena que te asegures de que no haya agujeros por los que pueda escapar mientras es pequeño.

2.Plantas de jardín tóxicas

Al igual que con las plantas de interior, muchas plantas de exterior son venenosas para los gatos. Incluso si tu gato las evita, puede rozar el polen y lamerlo de su pelaje. Para estar seguro, pídele al veterinario una lista de las plantas que presentan un riesgo, y elimínalas.

3.Peligros

Inspecciona el jardín para ver si hay algo con lo que tu gatito pueda lastimarse o lugares en los que pueda quedar atrapado.

4.Estanques y fuentes de agua

Lo más seguro es mantener los estanques con bordes empinados y las fuentes de agua cubiertos, para evitar que tu gatito se caiga y se ahogue, o beba esa agua.

5.Herramientas y objetos pequeños

Verifica que no haya objetos pequeños en tu jardín que tu gatito pueda tragarse o con los que pueda ahogarse. Y guarda tus herramientas de jardín afiladas.

6.Sustancias peligrosas

Guarda todos los productos químicos para el jardín, como fertilizantes, insecticidas, pinturas y solventes, lejos del alcance de tu cachorro en un área cerrada.

.

Cosas que necesitarás para tu gatito

Antes de que llegue el gatito, asegúrate de tener todo lo que necesitas para cuidarlo y ayudarlo a instalarse en su nuevo hogar. Estos son los elementos esenciales.
Grey tabby kitten standing inside eating from a stainless steel bowl

El mejor alimento para los primeros momentos de vida de un gatito

El sistema digestivo de tu gatito será muy sensible, así que si le cambias la dieta de repente, podrías causarle un malestar estomacal e incluso hacer que desconfíe de su comida. Al principio, lo mejor es darle la misma dieta que su dueño anterior.

Elegir la comida adecuada para tu gatito es fundamental, ya que es esencial para su salud y su desarrollo. A medida que crece, necesita un equilibrio preciso de nutrientes para cada etapa, incluyendo proteínas, vitaminas y minerales.

how to transition onto new food illustration

Cómo cambiar a un alimento nuevo para gatito

Unos días después de la llegada de tu gatito, podrás incorporar un alimento nuevo de forma gradual. Al cambiar a un nuevo alimento para gatitos, asegúrate hacerlo poco a poco durante un período de una semana.

Leer el artículo
Sacred Birman kitten eating wet food in black and white on a white background

Alimentación y nutrición de gatitos

Es fundamental que establezcas hábitos positivos de alimentación y te asegures de que tu gatito obtenga los nutrientes adecuados en su dieta, para que disfruten una vida larga y saludable juntos.
Alimentando a tu gatito

Preparando a tu familia y tus mascotas para recibir al gatito

Los gatitos pueden sentirse abrumados fácilmente, o incluso aterrorizados, por encuentros con otros animales y personas, por lo que es fundamental que prepares bien a todos los miembros de tu familia.

Cómo preparar a tu familia
1/3

Cómo encontrar un veterinario

El veterinario será una parte importante de la vida de tu gatito y lo ayudará a convertirse en un adulto saludable. Por lo tanto, antes de ir por tu gatito, es importante que encuentres uno en el que puedas confiar, ya que necesitará una revisión poco después de su llegada.

Brown tabby kitten being held by a vet in blue scrubs
2/3

¿Qué deberías tener en cuenta?

Pedir recomendaciones a amigos y familiares es una de las mejores maneras de encontrar un buen veterinario. También debes considerar lo siguiente:

  • Ubicación: ¿puedes llegar rápidamente? ¿Hay estacionamiento cerca?
  • Instalaciones: ¿el lugar está limpio y en buenas condiciones?
  • Servicios: ¿ofrecen servicios de emergencia, por la noche y los fines de semana?
Siamese kitten sitting on an examination table at the vets
3/3

Conoce a tu veterinario primero

En la actualidad, algunas clínicas veterinarias están diseñadas específicamente para gatos y tienen horarios de cirugías o áreas de espera especiales. Vale la pena comprobar si esto es una opción o si el veterinario tiene un interés especial en los gatos. También es buena idea conocer al veterinario antes de decidirse, para asegurarte de que te sientes cómodo con él.

Una vez que hayas elegido un veterinario, asegúrate de poner su número de emergencia donde tú y tu familia puedan encontrarlo fácilmente.

Grey tabby kitten standing on a table being examined by a vet
Sacred Birman Kitten in black and white playing with a ball

Cómo buscar y dar la bienvenida a tu gatito

Los primeros días junto a tu mascota son una oportunidad para crear una base saludable para su futuro.

Cómo buscar a tu gatito
Maine Coon kitten walking in black and white on a white background

Busca un veterinario

