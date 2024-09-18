Cómo prepararte para la llegada de tu gatito

Cama Prepara un lugar seguro y acogedor para que tu gato duerma. A algunos gatitos les gusta cambiar los lugares en los que duermen regularmente, por lo que puede ser necesaria más de una cama.

Jaula de transporte Elige una caja estable que sea oscura o que se pueda cubrir con una manta, y sea lo suficientemente grande para cuando tu gatito haya llegado a su tamaño de adulto.

Platos para el alimento y el agua La mayoría de los gatos prefiere platos de porcelana, vidrio o acero inoxidable. Recuerda que, especialmente en el caso de los platos de agua, se recomienda que tu gato tenga más de uno para elegir.

Alimento para gatitos que apoya el crecimiento Al principio, mantén el mismo que usaba el dueño anterior de tu gatito.

Collar Asegúrate de que el collar tenga una placa de identificación y elige uno que se ajuste a medida que el gatito crezca. Se recomiendan collares con clip para evitar que el gatito se atore.

Arenero para gatos Un arenero cubierto es la mejor opción para minimizar derrames y olores. También puedes comprar una pala para desechar los excrementos.

Equipo de limpieza Asegúrate de tener a mano materiales de limpieza que no sean peligrosos ni contengan perfume para evitar accidentes.