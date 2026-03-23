Hay muchos aspectos que deben considerarse a la hora de recibir a un gatito. Antes de ir a buscarlo, tendrás que estar completamente preparado y saber cómo manejar el primer día y la primera noche que pase contigo. Esto incluye el tipo de alimento para gatito que deberás darle.

Durante la primera semana, es mejor empezar a establecer rutinas, además de llevarlo al veterinario y empezar a socializarlo. También es importante saber cómo presentarle el gatito a amigos, familiares, niños y otras mascotas. y saber cómo manejar sus primeras aventuras al aire libre una vez que esté vacunado.