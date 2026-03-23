Recogiendo a tu gatito y la primera semana contigo
Qué debes saber para cuidar a tu gatito
Hay muchos aspectos que deben considerarse a la hora de recibir a un gatito. Antes de ir a buscarlo, tendrás que estar completamente preparado y saber cómo manejar el primer día y la primera noche que pase contigo. Esto incluye el tipo de alimento para gatito que deberás darle.
Durante la primera semana, es mejor empezar a establecer rutinas, además de llevarlo al veterinario y empezar a socializarlo. También es importante saber cómo presentarle el gatito a amigos, familiares, niños y otras mascotas. y saber cómo manejar sus primeras aventuras al aire libre una vez que esté vacunado.
¿Estás listo para ir por tu gatito?
Es importante que antes de ir por tu gatito estés completamente preparado. Asegúrate que tu casa sea "a prueba de gatitos", y equipa una habitación con todo lo que este necesitará, incluida una cama, tazones de comida y agua, arenero y juguetes.
También necesitarás una transportadora para trasladar a tu gatito, y un poco del alimento que le estuvo dando el dueño anterior. También es una buena idea buscar un veterinario en el que confíes y programar con él una cita de control unos días después de recogerlo.
¿Qué debes hacer antes de ir a recoger a tu gatito?
Asegúrate de haber preparado tu hogar a prueba de gatitos y prepara la habitación en la que vivirá tu gatito. También necesitarás una transportadora para el viaje. Además, es mejor buscar a un veterinario con anticipación para que puedas reservar un chequeo para tu gatito unos días después de que llegue a tu casa.
¿Qué edad debe tener un gatito cuando lo lleves a casa?
Nunca debes adoptar un gatito antes de las 8 semanas de vida, y es posible que algunos criadores los mantengan con su madre y sus compañeros de camada hasta que 12 semanas. En esa etapa, ya deberían haberse destetado y aprendido las habilidades sociales básicas que necesitan para interactuar con otros gatos. Entre las 8 y las 16 semanas, también empiezan a comprender su posición en el hogar, por lo que es un buen momento para que los lleves contigo.
¿Cuándo es el mejor momento para traer un gatito a casa?
Es ideal que busques al gatito cuando tengas un par de días tranquilos para pasar en casa con él y no haya visitas programadas. Intenta a buscarlo por la mañana para que tenga tiempo de acostumbrarse a tu hogar antes de la noche.
¿Qué preguntas debes hacerle al dueño anterior del gatito?
Pregunta qué ha estado comiendo tu gatito y averigua sobre su rutina de alimentación y las condiciones de su arenero. Comprueba si un veterinario lo revisó, si recibió vacunas o fue desparasitado, y si tiene un chip de identificación o no. También pregunta por sus juguetes favoritos.
Si es posible, deja algunos juguetes y una manta con tu gatito durante unos días antes de ir a buscarlo, para que el olor familiar le resulte reconfortante en el viaje y cuando llegues a casa.
¿Qué debes llevar contigo a la hora de ir a buscar un gatito?
Independientemente de cómo vayas, es esencial que lleves una transportadora, ya que es peligroso llevar a un gatito suelto en un automóvil, y este puede escaparse si vas caminando o en transporte público.
Elige una que se adapte a tu gatito cuando este se haya desarrollado por completo, y agrega una manta para mayor comodidad. Una transportadora oscura ayudará a que tu gatito se sienta protegido. También recuerda llevar algunas toallas de papel y una manta de reemplazo por si ocurre un accidente durante el viaje. Durante estos viajes, mantén la transportadora cerca, para consolar a tu gatito.
¿Cómo puedes hacer que el viaje a casa sea más cómodo para un gatito?
Si estás en un automóvil, mantente tranquilo y conduce lentamente para evitar asustar al gatito. Puedes abrochar la transportadora con el cinturón de seguridad para que no se mueva, o pedirle a otro pasajero que la sostenga con firmeza.
Para ayudar a que tu gatito se sienta seguro, coloca una manta liviana sobre la caja y pon dentro de esta juguetes o mantas que tengan un olor familiar para él. Es más seguro dejarlo dentro de la caja durante el viaje, pero puedes ayudarlo a permanecer tranquilo si le hablas con un tono reconfortante.
Primer día de tu gatito contigo
Los gatitos son muy sensibles a los ambientes nuevos, por lo que es crucial que tengas cuidado al darle la bienvenida a tu mascota cuando llegue a casa. Si sigues estos consejos clave, las cosas serán menos abrumadoras para el gatito.
Mantén tu casa tranquila
Tu gatito puede sentirse estresado por las cosas nuevas que ve, sonidos que escucha, olores de tu casa y por la separación de su madre. Así que mantén tu casa muy tranquila y silenciosa.
Deja que tu gatito explore
Cuando llegues a casa, coloca la caja del gato en una habitación que hayas preparado para este, y abre la puerta. Permítele salir a explorar a su debido tiempo y resiste el impulso de abrazarlo de inmediato.
Muéstrale a tu gatito cuál es su cama
Una vez que tu gatito haya explorado su habitación, puede ser que esté listo para una siesta, así que muéstrale su cama en lugar de intentar jugar con él. Asegúrate de que también sepa dónde se encuentra su arenero.
Vigila tu gatito
Al principio, tu gatito puede ser tímido, pero pronto querrá explorar más. Si preparaste tu casa para que sea "a prueba de gatitos", permítele hacerlo mientras lo miras. O mantenlo a salvo en su propia habitación, con ventanas y mucho contacto social, durante las primeras semanas.
No te alejes demasiado
Hasta que tu gatito cumpla los cuatro meses de edad, no se lo debe dejar solo por largos períodos de tiempo durante el día. Déjalo solo durante cinco minutos cada hora y extiende este lapso gradualmente, para que se acostumbre a estar solo. Con algunas razas, puede ser beneficioso considerar la adopción de dos gatitos para que se hagan compañía.
Dale su propio espacio
Los gatos necesitan que su territorio esté organizado en áreas separadas para alimentación, descanso, limpieza (ir al baño) y juego. Observa la manera en que tu gatito usa el espacio y haz los cambios necesarios para que esté cómodo. Por ejemplo, es posible que tengas que ponerle la cama en un lugar más alto o el arenero más lejos de la comida.
Primera noche de tu gatito contigo
Los gatitos suelen estar muy perturbados durante la primera noche, y también es normal que lloren durante las siguientes dos o tres noches. Aquí te damos algunos consejos para que ayudes a tu gatito adaptarse.
Proporciónale un lugar seguro para dormir
Coloca la cama de tu gatito en un lugar acogedor y silencioso, con una manta, y asegúrate de que tenga acceso a agua, comida y a su arenero. Apagar la luz te ayudará a establecer los patrones de sueño de tu gatito, pero la primera noche es posible que sea mejor dejar una luz nocturna encendida mientras se adapta a su entorno.
Para su salud y bienestar, los gatitos necesitan dormir mucho en un lugar silencioso donde puedan relajarse y sentirse seguros. Tu gatito puede dormir alrededor de 20 horas por día, y de adulto, todavía puede necesitar hasta 18 horas de sueño.
Los mejores alimentos y hábitos alimenticios para gatitos
La primera vez que le das de comer a tu gatito es un paso importante en su aventura juntos. Si comprendes lo que necesita, podrás asegurarte que todo vaya bien.
Al principio mantén la misma dieta
Cualquier cambio repentino en la dieta de tu gatito puede causar trastornos digestivos y estrés. Entonces, durante la primera semana, dale a tu felino el mismo alimento para gatito y sigue la misma rutina de alimentación que su dueño anterior. A esta edad, se recomienda usar un alimento adecuado para gatitos.
Proporciónale un lugar tranquilo para comer
Este debería ser algún lugar donde tu gatito se sienta seguro, lejos de donde coman tú y cualquier otra mascota. A los gatos no les gusta comer demasiado cerca de su arenero y siempre deben tener agua fresca disponible. Es importante mantener los platos de agua lejos del alimento para evitar la contaminación.
Sé paciente si el apetito de tu gatito disminuye
El estrés de mudarse a un nuevo hogar puede hacer que al principio tu gatito no coma mucho, pero su apetito se normalizará una vez que se haya adaptado. Además, recuerda que la naturaleza de los gatos no es comer porciones grandes, sino varias comidas pequeñas al día. Si alguna vez te preocupan los hábitos alimenticios de tu gatito, consulta a tu veterinario.
Cómo cambiar la dieta de tu gatito de forma segura
El sistema digestivo de un gatito es muy delicado y puede verse afectado por cambios repentinos. Cuando estés listo para cambiar el alimento de tu gatito, es crucial que la transición sea cuidadosa y paulatina, para evitar problemas digestivos. Consulta nuestra guía para cambiar la dieta de tu gatito de forma segura.
Lleva a tu gatito al veterinario
Tu gatito necesitará ver a un veterinario unos días después de haber estado contigo. Además de hacer un control general de su salud, se establecerá un calendario de vacunación y podrán asesorarte sobre la desparasitación, la nutrición y otros aspectos.
Llévalo en el auto
Es importante que tu gatito se acostumbre a andar en automóvil, ya que es posible que tenga hacerlo para ir al veterinario. Si no lo fuiste a buscar en un automóvil, vale la pena que lo lleves a andar en auto durante la primera semana que pase contigo. Primero, asegúrate de que tu gato se sienta cómodo dentro de la transportadora. Luego, muéstrale el automóvil con el motor apagado. Una vez que se haya adaptado, empieza a familiarizarlo con el motor y el movimiento.
Utiliza una transportadora para gatos
Siempre es más seguro que recojas al gatito en una transportadora para gatos. Si no lo hiciste, es importante que le muestres una transportadora lo antes posible para que se sienta cómodo durante las consultas al veterinario. Incluso puedes alentar a tu gatito a que use la transportadora como un lugar seguro para dormir.
Obtén información sobre cómo socializar a tu gatito
Es tu responsabilidad ayudar a construir la confianza de tu gatito y acostumbrarlo a su entorno. Si sometes a tu gatito a nuevas experiencias de forma gradual y lo alientas de forma tranquila, puedes ayudarlo a socializar.
Muéstrale nuevos sonidos
Los sonidos pueden asustar a los gatitos y ponerlos ansiosos, así que muéstrales ruidos nuevos con regularidad, mientras los tranquilizas. Esto podría incluir el sonido de una lavadora, música o el secador de pelo. Asegúrate de mostrarle sonidos nuevos únicamente, siempre que el gatito parezca cómodo con la situación.
Ayuda a tu gatito a explorar
Tu gatito deberá hacer frente a una variedad de terrenos. Puedes ayudarlo a aclimatarse, mostrándole cuidadosamente las escaleras, un árbol de escalada interior y una variedad de superficies.
Acostumbra a tu gatito a que lo toquen y alcen
El veterinario querrá hacer una revisión exhaustiva de tu gatito. Para evitar que esto lo perturbe, es mejor que acostumbres a tu gatito a estar en brazos y a que le toquen y acaricien el cuerpo con cuidado.
Juega con tu gatito
Dedica tiempo a practicar juegos que alienten a tu gatito, de manera cuidadosa, a mostrar comportamientos naturales como acechar, dar saltos y golpear.
La primera consulta de tu gatito con el veterinario
Es realmente importante que lleves a tu gatito al veterinario para un control una vez que haya pasado unos días de adaptación en tu casa. Si estás bien preparado, puedes asegurarte de que este sea un evento positivo para tu gatito. Y puedes aprovechar la oportunidad para aprender más sobre cómo cuidarlo.
Es posible que tu gatito se sienta inquieto por el traslado a un nuevo hogar, pero tú puedes ayudarlo a permanecer tranquilo. Siempre realiza movimientos lentos y suaves, y manipúlalo con mucho cuidado. Usa una voz suave y reconfórtalo a medida que introduces nuevas imágenes, sonidos y olores de forma gradual. También, al principio asegúrate de mantener al mínimo la cantidad de visitas que recibes.
Rutina diurna del gatito
Los primeros días y semanas que el gatito esté contigo influirán en la forma en que se integra con la familia y si se convierte en un felino sociable y feliz. Aquí enumeramos algunas formas de establecer rutinas que le darán a tu gatito el mejor comienzo posible.
Uso del arenero para gatos
Muchos gatitos aprenden a usar el arenero observando a su madre. Si tu gatito no está entrenado para vivir en una casa, colócalo en su arenero y haz que rasque las piedritas con una de sus patas delanteras. Haz esto después de cada comida y cuando despierte. Asegúrate que el arenero esté en algún lugar silencioso, siempre accesible y lejos de sus tazones de comida y agua.
Alimentación
Durante la primera semana, sigue la misma rutina que el dueño anterior de tu gatito. Luego, puedes hacer una transición gradual para pasar a tu propia rutina. Hay tres opciones principales:
- Poner la ración diaria de alimento seco de tu gatito y dejar que este vaya comiendo cuando quiera.
- Darle varias comidas pequeñas al día.
- Poner una ración más pequeña de alimento seco para que coma cuando quiera y darle el alimento húmedo en horarios establecidos.
Cualquiera que sea la opción que elijas, debes atenerte a ella para que tu gatito aprenda qué esperar.
Juegos
Asegúrate de que cada miembro de la familia dedique un tiempo a jugar y formar un vínculo con el gatito. Su área de juego es la parte más importante de su territorio y necesita espacio para correr, trepar y esconderse. A los gatos les encanta estar en lo alto, así que si no hay suficientes lugares para que se trepe, vale la pena comprar rascadero alto.
Conducta y entrenamiento
Si bien es importante ser siempre dócil con tu gatito, es bueno que comprenda los límites. Una de las mejores formas de abordar conductas inaceptables, como que excave en la basura, es distraerlo con un juguete y repetir un comando simple.
Ejercicio
Uno de los momentos más activos del día para los gatos es el anochecer. Tu gatito apreciará que juegues con él en este momento, y lo ayudarás a cansarse para la hora de dormir. Otro momento activo para los gatos es el amanecer. Si no eres madrugador, prueba un alimentador de rompecabezas para entretenerlos temprano por la mañana.
Ubicación de la cama
Coloca la cama de tu gatito en el lugar que pretendas usar durante la edad adulta, porque una vez que empiece a dormir en un lugar, no será fácil cambiar la ubicación. Si bien la cama de tu gatito debe estar en un lugar silencioso, es mejor que esté bastante cerca de la sala de estar, ya que a este le gustará mirarte.
Consistencia
Asegúrate de que tu gatito tenga todo lo que necesita, como acceso al arenero, agua limpia, comida, un juguete favorito y una manta. A continuación, utiliza una señal como disminuir o apagar las luces para mostrar que es hora de acostarse. Este puede llorar durante las primeras noches, pero pronto aprenderá que regresarás por la mañana y se sentirá seguro con la rutina.
Los gatitos pueden salir con tu supervisión cuando hayan recibido las vacunas de refuerzo, alrededor de los cuatro meses de edad. Pero no están listos para salir sin supervisión hasta los seis meses de edad aproximadamente.
Además de que tu gatito esté completamente vacunado, también debes asegurarte de lo siguiente:
- Puedes identificarlo ya sea con un microchip o un collar bien ajustado con una placa de identificación.
- Tu jardín es apto para gatitos.
- Conoces cuáles son sus cosas favoritas y las puedes usar para alentar a tu gatito a que entre.
Antes de que tu gatito salga sin supervisión, también debe estar castrado, para evitar camadas no deseadas.
El primer paseo al aire libre de tu gatito puede parecer desalentador, pero aquí hay algunas maneras que ayudarán a garantizar que sea una experiencia positiva:
- Elige un horario silencioso, y mantén alejados a los niños y otras mascotas.
- Sal antes de la hora de la cena para poder usar el alimento del gatito para atraerlo nuevamente hacia la casa.
- Camina con tu gatito mientras explora para que no se pierda.
- Deja la puerta abierta para que pueda ver cómo volver a entrar.