Desarrollo de un gatito desde el nacimiento hasta la edad adulta
Nacimiento
Nutrición
Salud
Conducta
Desarrollo
Ambiente
Neonatal
Salud
Nutrición
Conducta
Desarrollo
Ambiente
Destete
Nutrición
A medida que se desarrollan los dientes de leche de un gatito, comienza el proceso de destete. Después de un tiempo, los gatitos empezarán a demostrar interés en los alimentos para gato sólidos de su madre y pueden empezar a hacer la transición para dejar la dieta de solo leche. Su sistema digestivo, aún inmaduro, indica que es importante que obtengan alimentos de fácil digestión que satisfagan sus necesidades nutricionales específicas de esta etapa.
Salud
Conducta
Desarrollo
Ambiente
Crecimiento intenso
Salud
Nutrición
Comportamiento
Desarrollo
Ambiente
Crecimiento sostenido
Salud
Nutrición
Comportamiento
Desarrollo
Ambiente
Convirtiendose en adulto
Convirtiendose en adulto
Nutrición personalizada para gatitos
La nutrición para gatitos de Royal Canin apoya el crecimiento y el desarrollo, al proporcionar todos los nutrientes esenciales para la salud de un gato durante su primer año de vida.
Busca el alimento adecuado para tu gato
Nuestras fórmulas para gatos adultos ofrecen una nutrición que se adapta a las necesidades de salud de tu gato, independientemente de su tamaño, raza, edad o estilo de vida.