Desarrollo de un gatito desde el nacimiento hasta la edad adulta

Te ayudamos a comprender la transformación que experimenta tu mascota y cuál es el mejor alimento para gato en cada etapa del desarrollo.

Nacimiento

Inmediatamente después del nacimiento, los gatitos deben ser guiados para amamantar. En estas primeras horas y días, la madre le pasa a su camada nutrientes importantes, lo que fomenta su desarrollo saludable.
Nacimiento

Nutrición

Después del parto, los gatitos se arrastrarán naturalmente hacia su madre y empezarán a mamar. Al hacerlo, ingerirán calostro, un componente de la leche materna que es rico en anticuerpos y fortalece el sistema inmune.
Nacimiento

Salud

Al nacer, los riesgos para los gatitos recién nacidos se duplican: pueden sufrir una falta de oxígeno de diferentes duraciones debido al desprendimiento de la placenta, y entran en contacto inmediato con las bacterias y los virus circundantes al salir del útero. El criador debe tomar precauciones extremas de higiene, asegurarse de que la zona de parto esté preparada correctamente y monitorear el nacimiento de los gatitos para limitar el impacto sobre la salud neonatal.
Nacimiento

Conducta

Aunque, al nacer, los gatitos no pueden usar sus orejas y ojos, en esta etapa temprana, exhiben una serie de conductas reflexivas. Un gatito ya puede explorar su entorno, confiando en el aroma y el tacto. Pueden mantenerse calientes al acurrucarse junto a su madre, y obtienen alimento amamantando.
Nacimiento

Desarrollo

Los gatitos deben pesar al nacer alrededor de un 2 o 3 % del peso de su madre. En los primeros días, el peso aumenta diariamente en aproximadamente un 10 % del peso de nacimiento. Los machos suelen ser más pesados y crecer más rápido. Los gatitos nacen ciegos y sordos. Buscarán a su madre para refugiarse y alimentarse.
Nacimiento

Ambiente

Los gatitos recién nacidos deben permanecer con sus madres constantemente para que se mantengan calientes, limpios y bien alimentados. La temperatura del sector donde se encuentren debe ser de alrededor de 22 °C, para reducir el riesgo de hipotermia, e idealmente la humedad debe ser de entre un 65 y un 70 %.

Neonatal

Los gatitos recién nacidos permanecen cerca de la seguridad y el calor de su madre y de sus compañeros de camada. Dedican su tiempo a dormir y alimentarse.
0 a 3 semanas

Salud

Un criador responsable se asegurará de que un veterinario revise a los gatitos durante los primeros días de vida. El veterinario verificará si hay defectos de nacimiento o problemas que deban tratarse. La separación de su madre y sus hermanos durante la etapa neonatal puede provocar un desarrollo físico y mental deficiente, y problemas de agresión. Durante los primeros seis meses de vida, la desparasitación debe realizarse una vez al mes.
0 a 3 semanas

Nutrición

En esta etapa, los gatitos siguen dependiendo en gran medida de la leche de su madre para mantener su sistema inmune y obtener las proteínas clave que necesitan para su desarrollo. Durante las primeras cuatro semanas, un gatito puede empezar a beber agua, por lo que debe tener a la mano un recipiente poco profundo.
0 a 3 semanas

Conducta

Durante esta etapa, los gatitos duermen durante gran parte del día (las primeras semanas, alrededor del 90 % de su tiempo). El movimiento se limita a arrastrarse hacia su madre para calentarse y tomar leche. El ronroneo y otros rasgos sonoros son evidentes.
0 a 3 semanas

Desarrollo

Aproximadamente a los cinco días de edad, los gatitos empiezan a abrir los ojos. El cordón umbilical se les cae alrededor de una semana después del nacimiento. Este también es el momento en que empiezan a aumentar entre 10 y 30 g por día.
0 a 3 semanas

Ambiente

Un ambiente limpio, tranquilo y cálido es clave durante las primeras semanas. Si hay demasiado ruido y distracciones, se pueden interrumpir los patrones de sueño y alimentación. Es fundamental mantener la temperatura corporal de un gatito por encima de los 34 °C. Cuando la temperatura de un gatito baja a menos de 34 °C, este ya no puede digerir la leche de manera eficaz, y cuando baja a menos de 32 °C, pierde el reflejo de succión y se detiene la alimentación normal.

Destete

El desarrollo físico de un gatito se acelera y comienza el proceso de destete. Esta es una etapa crucial para aprender de su madre y sus hermanos.
4 a 8 semanas

Nutrición

A medida que se desarrollan los dientes de leche de un gatito, comienza el proceso de destete. Después de un tiempo, los gatitos empezarán a demostrar interés en los alimentos para gato sólidos de su madre y pueden empezar a hacer la transición para dejar la dieta de solo leche. Su sistema digestivo, aún inmaduro, indica que es importante que obtengan alimentos de fácil digestión que satisfagan sus necesidades nutricionales específicas de esta etapa.


4 a 8 semanas

Salud

Durante esta etapa se produce el "período de inmunidad". En este momento, cuando el nivel de anticuerpos proporcionados por la madre ya no es suficiente para garantizar que el gatito esté protegido, pero todavía es demasiado alto para garantizar que la vacuna sea eficaz, el gatito es más vulnerable a las enfermedades. El sueño ayuda a fortalecer su sistema inmune, por lo que es fundamental garantizar que los gatitos tengan un lugar cálido, cómodo y silencioso para dormir.
4 a 8 semanas

Conducta

A medida que avanza esta etapa, los gatitos empiezan a interactuar más con sus compañeros de camada y empiezan a asearse mutuamente. Empezarán a jugar activamente, a correr, saltar y acechar. En esta etapa, su vista estará completamente desarrollada.
4 a 8 semanas

Desarrollo

Para la cuarta semana, el olfato estará completamente maduro y el oído bien desarrollado. Para la sexta y séptima semana, comienzan a desarrollar patrones de sueño de adulto y habilidades motoras. Las habilidades sociales clave se desarrollan a través de la interacción con compañeros de camada, y el aprendizaje se logra a través de la observación de la conducta de su madre.
4 a 8 semanas

Ambiente

A medida que los gatitos se empiezan a mover más y a ser más aventureros, es importante "protegerlos" del entorno. Esta también es una etapa clave de aprendizaje, por lo que es fundamental que te asegures de que los gatitos tengan acceso a juguetes y otros estímulos. Una manipulación e interacción regulares con diferentes humanos fortalecerá su confianza de adultos.

Crecimiento intenso

El gatito empieza a comprender su lugar en el mundo y desarrolla conductas que lo acompañarán de por vida.
2 a 4 meses

Salud

A partir de las ocho semanas, aproximadamente, tu gatito estará en la edad ideal para comenzar con sus vacunaciones principales. Las inyecciones secundarias serán necesarias de tres a cinco semanas después. Este es un proceso importante para garantizar que cada gatito tenga la protección adecuada para su vida adulta. Consulta a tu veterinario para asegurarte de que tenga un calendario de vacunación implementado.
2 a 4 meses

Nutrición

El gatito todavía no puede digerir algunos nutrientes, por lo que es importante asegurarse de que consuma alimentos adaptados a su etapa de desarrollo. Esto garantiza que obtenga los nutrientes y la energía que necesita durante esta etapa crucial de desarrollo.
2 a 4 meses

Comportamiento

Esta es la etapa en la que el comportamiento del gatito está más influenciado por otros, incluyendo sus compañeros de camada, otras mascotas y humanos. También empiezan a comprender su posición dentro del hogar y pueden empezar a adquirir conductas dominantes y sumisas en función de sus experiencias y su entrenamiento.
2 a 4 meses

Desarrollo

Esta etapa es clave para su desarrollo de relaciones con personas, por lo que es fundamental garantizar una coherencia y ofrecer apoyo y cariño. Una sociabilización eficaz en esta etapa es clave para que el gato sea feliz y bien comportado de adulto.
2 a 4 meses

Ambiente

Puedes comenzar a alejar a los gatitos de su madre y llevarlos a hogares nuevos alrededor de las 8 semanas. Dependiendo del criador, esto podría ser a las 12 semanas. Si vas a traer un gatito a casa, es importante que te asegures de que su nuevo entorno esté completamente preparado, que los cables y los enchufes eléctricos estén cubiertos, que las ventanas, los balcones y las escaleras estén asegurados, y que cualquier objeto afilado o pequeño esté guardado.

Crecimiento sostenido

La edad adulta se acerca, y poco a poco, el gatito alcanza la madurez física.
4 meses y más

Salud

Durante este período, los gatos empiezan a marcar su olor rociando orina y frotando las glándulas ubicadas en sus mejillas contra objetos, otros animales y humanos. Esto indica que la pubertad está comenzando. Es tiempo de conversar sobre la esterilización con tu veterinario.
4 meses y más

Nutrición

A medida que el gatito se acerca a la madurez física y a su peso adulto completo, tendrá que pasar a un alimento de acuerdo a su edad con porciones de adulto. El equilibrio nutricional dependerá de su tamaño y de factores metabólicos, tales como, si se le permite salir al patio y/o si está castrado.
4 meses y más

Comportamiento

A medida que el gato empieza a acercarse a la madurez física, aumenta su exploración de dominio dentro del hogar. Esto incluirá desafiar el estatus de los humanos y otras mascotas. Es importante que, como dueño, mantengas las rutinas y las conductas que se establecieron durante los primeros meses de su vida, para asegurarte de que haya una coherencia y manejo del estrés.
4 meses y más

Desarrollo

En esta etapa, tu gatito empezará a desarrollar 30 dientes de adulto. Y, si no lo has esterilizado, alcanzará la madurez sexual a los seis meses, y comenzará con los ciclos sexuales y las conductas de apareamiento. A los ocho meses, el gatito habrá alcanzado el 80 % de su peso adulto. Dependiendo de la raza, la edad adulta se alcanza entre los 12 y los 15 meses.
4 meses y más

Ambiente

Si los gatitos recibieron todas las vacunas, una vez que alcanzan los seis meses puedes empezar a presentarlos al mundo exterior. Un enfoque gradual al respecto es lo mejor. Hasta que los gatitos se sientan seguros en su entorno, es mejor quedarse con ellos cuando están afuera. Cuando se sientan seguros, empezarán a aventurarse más lejos. Como regla general, los machos tienen un rango más amplio, mientras que las hembras se quedan cerca de casa. En esta etapa, es importante que la conducta y la disciplina por parte del dueño sean constantes.

Convirtiendose en adulto

Para cuando un gatito alcance su peso adulto, habrá multiplicado su peso al nacer de 40 a 50 veces.
12 a 18 meses

Convirtiendose en adulto

Los gatitos se convierten en adultos alrededor de los 12 meses de vida, aunque las razas de gatos más grandes no alcanzan la edad adulta hasta los 15 meses. A medida que un gatito hace la transición a la etapa adulta, es tiempo de moverlo de forma gradual a una dieta que respalde los requisitos nutricionales de su raza y su estilo de vida.
