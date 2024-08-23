Desarrollo de un gatito desde el nacimiento hasta la edad adulta

Durante esta etapa se produce el "período de inmunidad". En este momento, cuando el nivel de anticuerpos proporcionados por la madre ya no es suficiente para garantizar que el gatito esté protegido, pero todavía es demasiado alto para garantizar que la vacuna sea eficaz, el gatito es más vulnerable a las enfermedades. El sueño ayuda a fortalecer su sistema inmune, por lo que es fundamental garantizar que los gatitos tengan un lugar cálido, cómodo y silencioso para dormir.

