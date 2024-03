Vier Pasen veilig met je kat of hond

Chocolade

Pasen staat voor chocolade. Chocoladepaashazen en -eitjes, ze zijn overal! Hoe lekker wij chocolade ook vinden, het goedje is giftig voor onze katten en honden. Katten zullen niet zo snel chocolade eten, maar honden willen nog wel eens een hapje nemen.



Waarom is chocolade giftig voor onze huisdieren? Omdat er theobromine in zit. Hoe donkerder de chocolade, hoe meer theobromine. Theobromine is familie van het stofje cafeïne en heeft invloed op het zenuwstelsel en de hartspier. Als je hond dit binnenkrijgt, gaat zijn hart sneller kloppen. Aan de andere kant ontspant het ook een aantal gladde spieren. Een voorbeeld hiervan zijn de bronchiën. De luchtpijp is met kleine vertakkingen verbonden met de longen. Dit noemen we de bronchiën. Die bronchiën spelen een belangrijke rol bij de ademhaling. Als deze te veel ontspannen, kan je hond minder goed ademhalen. Als je hond echt veel chocolade heeft binnengekregen, kan hij in shock raken en zelfs overlijden.



Hoeveel chocolade is schadelijk voor je hond? Dit is afhankelijk of je hond witte, melk- of pure chocolade eet. In witte chocolade zit nauwelijks theobromine en in melkchocolade maar een klein beetje. Pure chocolade is dus het gevaarlijkst.



Richtlijn van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht: Voor een hond van 20 kg is 46 gram pure chocolade al gevaarlijk! Dat zijn ongeveer 4 à 5 paaseitjes.

Symptomen van een chocoladevergiftiging bij je hond:

Braken

Diarree

Onrustig of hyperactief gedrag

Snelle hartslag

Veel drinken en plassen





Let er dus op dat je je verstopte paaseitjes ook echt allemaal terugvindt. Mocht je toch vermoeden dat je hond chocolade heeft binnengekregen, aarzel dan niet en neem direct contact op met je dierenarts.

Plastic gras

Om de ontbijttafel extra leuk aan te kleden wordt wel eens gebruik gemaakt van plastic kunstgras. Hoe gezellig dit er ook uitziet, met name voor katten kan dit behoorlijk gevaarlijk zijn. Katten knabbelen wel eens aan (echt) gras als een haarbal hen dwarszit en ze deze willen uitbraken. Een andere mogelijkheid is een gedragsprobleem, genaamd pica. Deze katten eten dingen die daar niet voor bedoeld zijn, zoals plastic. De plastic grassprietjes kunnen aantrekkelijk zijn, maar de gebogen sprietjes kunnen blijven hangen in de slokdarm of schade veroorzaken aan het spijsverteringstelsel. Je kat kan hier heel ziek van worden en moet dan mogelijk geopereerd worden.



Heb je katten in huis, dan is het aan te raden om deze plastic grasmatjes toch achterwege te laten.

Narcissen en lelies

Met narcissen, ook wel paaslelies of paasbloemen genoemd, haal je het voorjaar in huis! Maar hoe fijn dat voor jou ook is, voor je kat kan deze bloem desastreuze gevolgen hebben. Alles aan deze bloemen is giftig voor je kat. De stengels, bladeren, het stuifmeel en zelfs het water waarin ze staan. Dit geldt ook voor gewone lelies overigens!



Als je kat hier ook maar een blaadje van binnenkrijgt, kan dit leiden tot nierfalen en dan ben je als eigenaar vrijwel altijd te laat om je kat nog te redden. Deze mooie bloem kan dus echt levensgevaarlijk zijn voor je kat. Katten zijn vindingrijk en weten de bloemen eigenlijk op elke plek te bereiken als ze echt willen. Dus misschien toch maar best geen narcissen in huis halen…



Honden zullen niet snel aan deze bloemen knabbelen, zeker niet omdat ze vaak op tafel staan. Maar als je de vaas opruimt, pas je dus beter op dat je hond toch niet wat het oude bloemwater oplikt of iets dergelijks.

Zoekt jouw kat of hond mee met Pasen?

Pasen is natuurlijk ook paaseitjes zoeken. Je kunt je huisdier hier heel leuk bij betrekken. Terwijl je de eitjes voor de kinderen verstopt, kun je voor je kat of hond ook een (klein) speurparcours uitzetten. Hiervoor kun je brokjes gebruiken van hun dagelijkse voeding en deze moeilijker of makkelijker verstoppen, afhankelijk of je kat of hond al een beetje vertrouwd is met zoekspelletjes. Houd beide speurtochten wel goed gescheiden, zodat je kat of hond niet per ongeluk toch een paaseitje vindt…



Tot slot: hoezeer je kat of hond ook onderdeel is van je gezin, deel jouw paaslekkernijen liever niet met hen. Menselijke voeding is eigenlijk nooit gezond voor katten en honden. Bovendien kun je dan onbewust bedelgedrag aanleren. Geef ze liever wat extra aandacht met een fijne knuffel- of speelsessie of maak een extra lange wandeling met je hond tijdens deze feestdagen.



Veel plezier en geniet van elkaar!