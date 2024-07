Sphynxen zijn actief, extreem vriendelijk, hoogst intelligent en heel liefdevol. Ze zijn trouw en toegewijd aan hun eigenaren. De Sphynxen zijn goedaardig, zacht van karakter, gemakkelijk te verzorgen en gemakkelijk in de omgang. Ze hebben een evenwichtige persoonlijkheid, tonen een levendig interesse in hun omgeving en vinden het heerlijk om spelletjes te verzinnen en spelen.

Het Sphynx-ras kent vier verschillende vachtvarianten in tal van kleuren. Deze soorten staan bekend als de Rubber Bald, Flock, Velour en Brush. De Sphynx heeft een dominant gen voor haarverlies, dat ervoor zorgt dat alle haar waarmee zij wordt geboren, uitvalt. Het is bekend dat alle varianten behalve de Brush-variant hun haar verliezen, hetzij bij de geboorte of tijdens de groei.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)