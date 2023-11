Omschrijving

ROYAL CANIN® Appetite Control Care in Jelly (brokjes in gelei) is een complete en uitgebalanceerde voeding die speciaal is ontwikkeld om bedelen onder controle te helpen houden. Deze voeding heeft een gematigd vetgehalte en uitgebalanceerd energiegehalte om je kat fit te helpen houden en tegelijkertijd het risico op overmatige gewichtstoename te helpen beperken. Het hoge vochtgehalte helpt de eetlust te stillen van katten die de neiging hebben om te bedelen om eten. Bovendien is de formule verrijkt met L-carnitine, een aminozuur waarvan bekend is dat het betrokken is bij een gezonde vetstofwisseling. ROYAL CANIN® Appetite Control Care heeft bewezen resultaten. Uit een interne studie* van Royal Canin blijkt dat meer dan 90% van de katteneigenaren aangeeft dat het bedelgedrag van hun kat na 4 weken met het Appetite Control Care-voedingsprogramma (combinatie van droogvoeding en natvoeding) onder controle is. ROYAL CANIN® Appetite Control Care is ook verkrijgbaar in de vorm van natvoeding in saus of droogvoeding (brokken). Door natvoeding en droogvoeding te combineren, bied je je kat de variatie waar ze zo van houdt. *Interne studie Royal Canin

