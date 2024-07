De aangeboren gratie en doordringende blik van de Afghaanse Windhond heeft hem vele bewonderaars over de hele wereld opgeleverd. Oorspronkelijk werden ze gefokt als jachthonden voor bergen en woestijnen, vandaar dat de Afghaanse Windhond beschikt over een indrukwekkende snelheid en behendigheid en een groot uithoudingsvermogen.



De Afghaanse Windhond is terughoudend bij vreemden maar aanhankelijk, trouw en speels binnen het eigen gezin. Afghaanse Windhonden staan er evenwel om bekend dat ze een relatief onafhankelijke geest hebben en niet goed reageren op strenge trainingsmethoden. Ze zijn het meest geschikt voor eigenaren met ervaring.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)