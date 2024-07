De American Staffordshire Terriër is sterk, atletisch en moedig en hij is bij uitstek geschikt voor gehoorzaamheids- en behendigheidstraining. De American Staffordshire Terriër is een heel aanhankelijke, op mensen georiënteerde hond die niets liever doet dan tijd doorbrengen met zijn menselijke metgezel.

Deze speelse hond stamt af van de Pit Bull Terriër maar heeft zich ontwikkeld tot een veel zachtaardigere gezinshond die goed overweg kan met andere huisdieren, kinderen en volwassenen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)