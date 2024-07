De Bloedhond is een imposante hond met een nobel uiterlijk dat versterkt wordt door zijn plechtige verschijning. Ondanks dit is de Bloedhond een extreem aanhankelijke hond met een zachtaardig karakter.

Zijn uitzonderlijke neus is legendarisch en dus is het niet verrassend dat de Bloedhond in Noord-Amerika vaak wordt gebruikt om naar vermiste personen te zoeken.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)