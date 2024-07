Drentsche Patrijshond

Drentsche Patrijshonden zijn ideale jachthonden op veel verschillende soorten terrein. Het onderhouden van contact met de jager lijkt wel een aangeboren kwaliteit te zijn. Tijdens het zoeken beweegt de staart van veel honden van dit ras in de rondte, vooral wanneer de hond een geur oppikt.

Honden van dit zeer flexibele ras zijn in staat te jagen op veel verschillende soorten wild, zowel in open land als moerasland. Het zijn ook goede Retrievers, die uitblinken in het vinden van zoekgeraakt wild.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)