Mastino Napoletano's zijn majestueuze en nobele honden die intelligent, evenwichtig en trouw zijn. Ze vertonen geen agressie of pittigheid tenzij ze worden geprovoceerd. Ze hebben een impliciete dreiging over zich, waardoor ze goed geschikt zijn voor bewakings- en beschermende taken.

Mastino Napoletano's zijn een van de oudste rassen afkomstig uit Italië. Ondanks hun imposante formaat en uiterlijk zijn deze honden ongelooflijk zachtaardig en rustig. Desalniettemin zijn ze vanwege hun omvang en kracht niet geschikt voor starters.

