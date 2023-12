De Noorse Lundehund is een rechthoekige hond van het Spitz-type met een vrij lichte, soepele bouw. De Noorse Lundehund is alert, energiek en actief en perfect om op papegaaiduikers in rotsachtige fjorden en langs kusten te jagen.

Ze komen van de Lofoten-eilanden, die tegenover de stad Bodø, ten noorden van de poolcirkel liggen. Deze kleine rashonden zijn speciaal gefokt voor jagers die op papegaaiduikers jagen. De populatie daalde fors nadat dit werd verboden. Dit moderne ras is gebaseerd op slechts vijf individuen, wat de opmerkelijke homogeniteit verklaart.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)