Peruaanse Naakthond

Peruaanse Naakthonden zijn actief en alert, op hun hoede voor vreemden, maar ongelooflijk liefdevol voor hun familie. Peruaanse Naakthonden zijn liefdevolle, trouwe metgezellen voor elk huishouden.

Wees voorzichtig als u kleinere huisdieren in huis hebt, want van deze honden is bekend dat ze een jachtinstinct hebben en andere dieren als prooi zouden kunnen zien.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)