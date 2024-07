De Poolse Hond is een krachtige hond met een buitengewoon reukvermogen en een groot doorzettingsvermogen dat erg wordt gewaardeerd door Poolse jagers. Hij gebruikt zijn diepe, melodieuze stem om contact te houden met de jagers. Deze uitstekende jager is ook een fijne gezinshond, gemakkelijk te verzorgen, toegewijd aan de gezinsleden en argwanend tegenover vreemden.

In het verleden werd de Poolse Hond voornamelijk gebruikt voor de jacht op hazen, vossen, reeën, wilde zwijnen en tijdens het jagen op eenden, om wilde eenden uit het riet te halen. Tegenwoordig is het in de meeste delen van Polen verboden om met honden op hazen te jagen. Daarom wordt de Poolse Hond in het hele land alleen gebruikt om op everzwijnen en vossen te jagen.

