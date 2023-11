Omschrijving

De groei is een essentiële fase in het leven van jouw Cocker Spaniël puppy, het is de tijd van nieuwe ontmoetingen en lichamelijke veranderingen. Daarom is het belangrijk dat de voeding die jij je Cocker Spaniël puppy voorzet, deze belangrijke levensfase ondersteunt. Tijdens deze belangrijke periode ontwikkelt het immuunsysteem van je Cocker Spaniël pup zich geleidelijk. ROYAL CANIN® Cocker Puppy is geschikt voor puppy's tot een leeftijd van 12 maanden en bevat een complex aan antioxidanten ? waaronder vitamine E- dat helpt de natuurlijke afweer van jouw Cocker Spaniël puppy te ondersteunen. De zachte vacht en huid van de Cocker Spaniël hebben regelmatig onderhoud nodig en voedingsstoffen die de gezondheid helpen te behouden. ROYAL CANIN® Cocker Puppy bevat een variëteit aan voedingsstoffen die helpen de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen en de gezondheid van de huid te behouden. Met EPA, DHA, vitamine A en bernagieolie helpt ROYAL CANIN® Cocker Puppy ook de vacht van jouw puppy te verzorgen. Daarnaast bevat ROYAL CANIN® Cocker Puppy een combinatie van zeer goed verteerbare eiwitten (L.I.P.*) en prebiotica (FOS) die de optimale spijsvertering en een evenwichtige darmflora van jouw puppy ondersteunt. Dit draagt bij aan het behoud van een goede kwaliteit van de ontlasting. Ook zijn de grootte en vorm van de brokjes van ROYAL CANIN® Cocker Puppy speciaal aangepast aan de behoeften van de typische Cocker Spaniël. Deze formule helpt de vorming van tandsteen te verminderen, dankzij de toegevoegde calciumvangers. Goed onderhoud van het gebit van jouw Cocker Spaniël, ook al is hij nog een puppy, is belangrijk voor de toekomst. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Cocker Puppy eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

