Omschrijving

De Dashond (Teckel) is een vriendelijk, intelligent en loyaal ras dat bekend staat als een ideale familiehond.Om lekker actief te kunnen blijven hebben volwassen Dashonden een voeding nodig met voedingsstoffen die voldoen aan de energiebehoefte van het ras.ROYAL CANIN® Dachshund Adult natvoer is geschikt voor Dashonden van 10 maanden en ouder en is speciaal ontwikkeld met de voedingsbehoeften van jouw Dashond in het achterhoofd.ROYAL CANIN® Dachshund Adult natvoer is ontwikkeld om bij te dragen aan het behoud van de spierspanning van je Dashond. De optimale voedingsstoffen in ROYAL CANIN® Dachshund Adult natvoer dragen ook bij aan de ondersteuning van de gezondheid van de botten en de gewrichten.Daarnaast heeft ROYAL CANIN® Dachshund Adult natvoer een aangepaste textuur om de smakelijkheid te verhogen en de eetlust te stimuleren. De geur en zachte textuur van deze smakelijke voeding zal zelfs de meest kieskeurige Dashond niet kunnen weerstaan!Omdat ook bij honden smaken verschillen is ROYAL CANIN® Dachshund Adult ook beschikbaar als een overheerlijke krokante brok.Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je hond gemengd te voeren, zodat hij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt.

