Poodle Adult in Loaf (paté in saus)

Omschrijving

Poedels zijn intelligente, alerte en actieve metgezellen. Ze hebben een atletische bouw en met hun lange oren en wollige vacht stralen zij elegantie en trots uit. Om goed voor je poedel te zorgen, kies je een passende voeding. ROYAL CANIN® Poodle Adult Loaf (paté in saus) komt optimaal tegemoet aan de voedingsbehoeften van de kleine volwassen Mini- en Toypoedel (tot 10 kg en vanaf 10 maanden). ROYAL CANIN® Poodle Adult Loaf helpt de spieren van jouw kleine Poedel in goede conditie te houden en ondersteunt zijn fysieke gezondheid. Dankzij het gebruik van hoge kwaliteit voedingsstoffen, ondersteunt ROYAL CANIN® Poodle Adult Loaf ook een gezonde huid en de prachtige wollige vacht. ROYAL CANIN® Poodle Adult Loaf heeft een specifieke textuur, waardoor deze voeding extra smakelijk is. Zo zal zelfs de meest kieskeurige kleine Poedel deze voeding waarderen. Omdat elke hond uniek is, is ROYAL CANIN® Poodle Adult ook verkrijgbaar in knapperige brokvoeding. Als je mixed feeding overweegt, het geven van zowel droog- als natvoeding, volg dan simpelweg de voedingsrichtlijnen op onze verpakking, zodat jouw hond precies de juiste hoeveelheid voeding binnenkrijgt. Deze voeding is alleen beschikbaar beschikbaar op de ROYAL CANIN® Webshop.

