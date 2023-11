Relax Care Wet

Omschrijving

Je hond kan zich onrustig voelen bij veranderingen. Een verhuizing, een autorit of de komst van een baby kunnen ervoor zorgen dat hij zich ongemakkelijk voelt. Een gespannen hond kan zich anders gedragen, zich afzonderen, zich verstoppen, of juist rusteloos zijn. ROYAL CANIN® Relax Care Loaf bevat een hoogverteerbaar eiwit van natuurlijke oorsprong met een rustgevend effect. Dit helpt je hond zich ontspannen te voelen in een intense en veranderende omgeving. Wij hebben deze hoogkwalitatieve voedingsstof van natuurlijke oorsprong in een verteerbare vorm toegevoegd en controleren maandelijks nauwkeurig de samenstelling, hoeveelheid en kwaliteit. Daarnaast is deze voeding compleet van samenstelling en bevat 100 procent hoogkwalitatieve eiwitten, vetten, vezels, vitamines en mineralen die je hond nodig heeft ter ondersteuning van zijn gezondheid. Naast een overheerlijke natvoeding beschikt de Relax Care voedingslijn ook over een krokante brok. Beiden zijn compleet van samenstelling en vullen elkaar perfect aan.

