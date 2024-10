W ramach pielęgnacji kota regularnie sprawdzaj jego pazurki, uszy i zęby. Przytnij zbyt długie pazury, wyczyść brudne uszy i zapewnij odpowiednią higienę jamy ustnej. Lekarz weterynarii pokaże Ci, jak regularnie dbać o zęby w domu używając pasty do zębów przeznaczonej dla kotów oraz miękkiej szczoteczki do zębów lub szczoteczki na palec. Pomyśl też o zabawkach, które wspomagają higienę jamy ustnej, a nawet o karmie dentystycznej zalecanej przez lekarza weterynarii.

W przypadku nagromadzenia się woskowiny lekarz weterynarii może zalecić specjalistyczny roztwór do czyszczenia uszu, aby delikatnie oczyścić ucho zewnętrzne. Nie wkładaj niczego do kanału słuchowego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Regularne przycinanie pazurów u starszych kotów i tych kotów, które nie lubią używać drapaków, może zapobiec bolesnemu wrastaniu paznokci. Używaj specjalnych obcinaczy do pazurów dla kotów lub zwróć się o pomoc do lekarza weterynarii albo groomera, jeśli nie jesteś pewien, jak to zrobić.